新竹棒球場案林智堅不起訴確定 莊競程：高虹安欠新竹人道歉

新竹市棒球場案偵辦近4年，高檢署昨駁回再議，前市長林智堅不起訴確定。民進黨新竹市長參選人莊競程今批，高虹安喊4年的「大祕寶」已被司法戳破，要求高虹安正視結果，向林智堅、受牽連市府同仁及新竹市民道歉。竹市府回應，刑事、行政及履約責任層次不同，監察院已認定球場有重大違失，後續仍將依民事及契約程序向廠商求償。

莊競程指出，不起訴處分書已明確寫明，球場掩埋物「並非告發人新竹市政府所指稱巨量廢棄物」；林智堅也在Threads發文表示，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

莊競程回顧，2022年底高虹安上任後，市府開挖球場、對外渲染「大祕寶」，2023年將相關人員與資料移送檢調，此後球場停擺近4年。

莊競程說，檢方動用通訊監察、搜索、金流比對與帳務分析，結論是各次契約變更均未違反政府採購法，且未發現林智堅或市府人員與營造、監造公司間有不法金流、收賄或圖利事證，真正被究責的，是4名營造、監造人員的施工日誌與監造紀錄登載不實。

莊競程指出，面對8月的不起訴處分，高虹安市府仍堅稱不起訴不等於工程合格，如今高檢署一錘定音。莊競程強調，工程瑕疵該修就修、該向廠商求償就求償，這是市府本分。但高虹安4年來對市民說的不是「工程瑕疵」，而是「圖利」與「巨量廢棄物」，把行政問題包裝成刑事弊案。

莊競程指出，政治操作的帳單最後是市民埋單。今年3月，市府與味全龍關係企業龍來公司合意解約；5月副市長林琨瀚更直言，球場啟用後2、3年內不會急著找職棒球團進駐。

莊競程說，如今球場9月中才完成改善工程驗收，市府卻急著規畫11月選前開幕。4年前拿球場打前市長，4年後拿球場辦選前活動，球場在高虹安手上，始終只是政治提款機。

莊競程表示，林智堅與市府同仁等了4年，終於等到清白，但新竹球迷失去的4年再也回不來。他承諾，未來將把球場還給球迷，積極爭取職棒重回新竹，讓新竹人在自己的城市就看得到職棒。

新竹市府強調，監察院正式糾正所認定的「重大違失」，並不會因刑事案件不起訴而消失；施工及監造相關人員的不實登載行為，也已有司法程序處理。市府該向廠商求償的部分，後續仍會依民事及契約程序辦理。