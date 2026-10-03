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與邱臣遠「同場同框」喊加油？蔣萬安：很自然打招呼互動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨籍台北市長蔣萬安昨與邱臣遠公開同框，還當面喊「臣遠加油」。圖／邱臣遠競辦提供
國民黨籍台北市長蔣萬安昨與邱臣遠公開同框，還當面喊「臣遠加油」。圖／邱臣遠競辦提供

台北市長蔣萬安昨出席連鎖加盟促進協會在南港舉辦的「World Franchise Night 2026世界之夜」與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠公開同框，還當面喊「臣遠加油」。蔣萬安下午受訪指出，很自然碰到邱臣遠委員，就自然打招呼、互動。

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蔣萬安下午參加議員張斯綱競總成立活動受訪，針對昨晚邱臣遠同框，還握手喊加油，媒體提問接下來也會去拉抬民眾黨其他參選人？蔣萬安說，昨天其實就是在活動上，很自然碰到邱臣遠委員，就自然打招呼、互動，其實就是很自然的。

至於是否接下來有機會也會幫忙拉抬其他縣市白營的參選人？蔣萬安說，其實對於民眾黨的朋友跟夥伴，一直以來的目標就是追求藍白合作的最大化，兄弟齊登山，兄弟齊努力。

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