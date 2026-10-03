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「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）、立委吳思瑤（左一）上午出席沈與北市議員林亮君（右二）的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）、立委吳思瑤（左一）上午出席沈與北市議員林亮君（右二）的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安力拚連任，今日選舉行程滿檔，民進黨對手沈伯洋也安排一連4場與議員聯合競總成立活動。沈說，選戰已是短兵相接，蔣的聲勢還是很高，自己要能夠逆轉勝，就差最後一步，這步真的沒有很困難。

2026九合一選舉

沈伯洋致詞表示，他認識林亮君非常久，雖然年輕，但她在中山大同深耕已有十幾個年頭。他當初接下台北市長參選重任時，第一時間傳訊息鼓勵的人就是林亮君，也透露林身為黨團幹部，在自己的選戰之餘，每周都參與競總會議。「沒有什麼穩贏，我更沒有」，喊話票票入匭，11月28日投給他和林亮君。

沈伯洋說，選舉打到現在已經是短兵相接，蔣萬安聲勢還是很高，蔣今天跑滿多行程，因為他知道現在愈拉愈近，我們要能夠逆轉勝，就差最後一步，這步真的沒有很困難。

沈伯洋談及選戰，蔣萬安團隊昨天新增一堆發言人，在他面前築起一座保護牆，市長不應該要被保護，市長的責任是要讓大家安心，站出來告訴大家問題出在哪、要怎麼解決，而不是告訴大家是中央的問題、廠商的問題、現在要倒閣、要廢除監察院，這都不是回答問題的方式。

沈伯洋說，現在蔣萬安面前築起一座牆，還有砲，這些發言人專門在攻擊自己。沈在街頭巷尾舉辦活動，一直在回答大家、市民的問題，蔣萬安、蔣發言團隊每天在問沈伯洋問題，請問市長是誰？

沈伯洋認為，市長是要回答問題的人，不是一直問問題的人，「我跟蔣萬安的對比是明顯的」，問題是大家不認識沈伯洋。沈呼籲支持者，只要把人帶到有自己的場合，就有信心說服為什麼沈伯洋是一個更好的台北市長人選。

沈伯洋 林亮君 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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