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力挺賴瑞隆！陳其邁致詞狂酸韓國瑜 稱高雄人像遇到「愛情詐騙」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今下午成立百工百業後援總會，陳其邁今天下午進場時，拉著賴瑞隆一起「大進場」，象徵交棒也表態力挺賴瑞隆接任下屆市長。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今下午成立百工百業後援總會，陳其邁今天下午進場時，拉著賴瑞隆一起「大進場」，象徵交棒也表態力挺賴瑞隆接任下屆市長。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天下午成立百工百業後援總會成立大會，賴清德總統、前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁接力上台力挺，陳其邁致詞時，狂酸立法院長韓國瑜曾提出的太平島挖石油、愛情摩天輪政策落空，就像兩個人遇到「愛情詐騙」，強調高雄曾經浪費2年，不能再選錯人。

2026九合一選舉

百工百業後援總會共有300個後援組織，今天在高雄展覽館舉辦成立大會，逾千人到場力挺，也展現綠營組織動員力，陳其邁今天下午進場時，拉著賴瑞隆一起「大進場」象徵交棒，也表態力挺賴瑞隆接任下屆市長。

陳其邁致詞時，舉2018年韓國瑜參選高雄市長政見，陳其邁說，韓國瑜說要到太平島挖石油，說要愛情摩天輪，稱轟動台灣、轟動全世界，還稱要找魔鬼終結者阿諾史瓦辛格，講得天旋地轉，那年他聲勢好，成功選上市長。

陳其邁說，韓國瑜選上後，「昨晚山盟海誓，睡醒後拍謝拍謝」，太平島挖石油說沒說過，沒放在政見裡；愛情摩天輪見不到任何廠商來台，就像兩個談戀愛的男女一覺醒來，碰到「愛情詐騙」，阿諾也沒來，粉絲只能去吃「阿諾蝦仔米糕」，韓國瑜天馬行空，隔空抓藥，結果什麼都沒做到。

陳其邁說，他講這些故事，是要跟大家說「選對人有多重要」，高雄在他上任後，營業稅收入大幅成長，失業率、市民可支配所得都是六都第一，招商3400多億元，這六年來，吸引國際大廠到高雄投資。

陳其邁說，高雄人有智慧罷免韓國瑜，但也浪費兩年時間，未來高雄還有多少時間可以浪費？選對市長很重要，這次投票要認真投，「投票投一次就好」，看到賴瑞隆大力給他蓋下去就對了。

韓國瑜 陳其邁 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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