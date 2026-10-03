沈伯洋「美化毒品」爭議 蔣萬安點名蘇巧慧回答這一題

國民黨立委羅智強昨指民進黨參選人沈伯洋過去主張毒品與藥品畫等號、批新北市校園篩毒噁爛，如今為了選舉大談反毒政見。台北市長蔣萬安下午受訪指出，應該問一下民進黨新北市長參選人蘇巧慧，是不是也支持沈伯洋委員。

蔣萬安明晚將赴新北市，幫李四川站台，蔣萬安下午參加張斯綱競總成立活動受訪指出，他和川伯是非常堅定的戰友，長期並肩作戰，不管是過去的市政，或者現在的選舉，所以共同目標就是為所有雙北市民打拚，讓雙北共榮共好；同時我們也希望打造首都科技圈、生活圈，共同為市民來打拚。

蔣萬安還說，他跟川伯也同樣對於校園毒品防治，非常地關注。剛好民進黨兩位參選人也一起同台，剛好應該問一下蘇巧慧委員，是不是也支持沈伯洋委員，且認同主張在社區設置專屬的中心，來發放毒品跟針頭？那相較於選舉，「我認為市民更關心這個」。

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