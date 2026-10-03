柯文哲合體柯志恩嗆賴瑞隆太好打 賴反擊：「兩柯」顯然不了解高雄

民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄，與國民黨高雄市長參選人柯志恩合體輔選，談到高雄選情，柯文哲酸民進黨市長參選人賴瑞隆「太好打了」，還點名找民眾黨主席黃國昌擔任柯志恩競選總幹事。賴瑞隆回應，選舉不是好不好打的問題，人民要看的是如何延續高雄發展，「兩柯」不了解高雄人關心什麼。

柯文哲說，2026選舉只有新北、高雄兩大戰場，如果民進黨衝破新北，國民黨主席鄭麗文將面臨下台壓力，反之，若柯志恩拿下高雄，也會對民進黨主席賴清德造成衝擊，主席可能也要換人。

柯文哲說，國民黨選戰方式打得太過沉悶，選舉不能只靠防守，賴瑞隆「太好打了」，建議柯志恩找黃國昌擔任競選總幹事，把賴瑞隆爭議「全部拿出來講一遍就好」。

對此，賴瑞隆今下午出席百工百業後援會成立大會時受訪，選舉不是好不好打的問題，人民要看得是如何延續高雄發展，顯然「兩柯」不了解高雄人關心什麼。

至於找黃國昌當總幹事，賴瑞隆則說，找誰當總幹事不是重點，市民要的是心在高雄，設身處地為高雄著想，柯志恩4年來沒幫高雄爭取成績，反而在財劃法上讓高雄蒙受損失，還跟翁曉玲、 傅崐萁、鄭麗文站在一起，連傅崐萁都說服不了，要怎樣讓市民信服。

今天下午賴清德總統到高雄，出席賴瑞隆百工百業後援會成立大會，除賴總統外，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都會上台助講，透過近300個後援組織，展現百工百業大團結。