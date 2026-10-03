藝人掛「沈脖癢」名牌模仿挨批 沈伯洋直呼榮幸：藝人也很辛苦

有藝人掛「沈脖癢」名牌模仿挨批，本尊民進黨台北市長參選人沈伯洋今到新北市與同黨新北長參選人巧慧同台出席「第七屆瘋北大兒童上街趣」活動前，沈受訪表示，「大家開心就好，其實藝人也很辛苦，不必過度看待。」

藝人逸祥模仿民進黨台北市長參選人沈伯洋，因佩戴諧音名牌「沈脖癢」被部分網友質疑醜化，沈伯洋今緩頰說，政治人物能被模仿是他們的榮幸，藝人很辛苦在第一線，可能有一些腳本要做，市場會決定喜歡與否，不必針對個人。

「各個喜劇節目本來就會取一些比較好玩的名字等等之類的，我覺得這些都是小事。我覺得政治人物能夠被模仿也是我們的榮幸。」針對有節目模仿與「沈伯羊」名稱話題，沈伯洋今幽默說，「沈伯羊」也是常常跟他綁在一起的政治人物，因為小時候喜歡嘛，就一直認為說，他會那麼癢是因為名字裡有個「洋」。

「他們的演出蠻到位的。」沈還說，那個「沈伯羊」的羊不是脖子的脖，這個可能連他自己都曾玩過，覺得這個沒有什麼，就是大家開心就好，且藝人其實也很辛苦，他們在第一線，那可能有些腳本之類的他們要遵守，那這個節目，這個市場大家喜不喜歡、大家支持，再去決定，沒有必要去過度看待。」