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蘇巧慧連趕4地合體新北隊員 土城特別感謝盧嘉辰站台

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席市議員參選人吳昇翰（右）的土城聯合競選總部成立。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席市議員參選人吳昇翰（右）的土城聯合競選總部成立。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人上午連趕市議員彭佳芸、參選人吳昇翰競選總部成立，並合體市議員黃淑君、參選人陳俊維參加活動，在三重、蘆洲、土城、板橋之間奔波向選民請託拜票、暢談政見願景。

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蘇巧慧和立委林淑芬一同出席市議員彭佳芸的蘆洲聯合競選總部成立，強調若當選市長將發揮立法院與市議會最佳橋梁角色，與立委林淑芬及彭佳芸等議員們齊心推動地方建設，包括加速推動蘆南蘆北重劃區與蘆洲醫院、緊盯捷運環狀線北環段工程進度、啟動蘆社大橋興建。稍後立委王世堅也到場助講。

蘇巧慧隨後趕往土城參加與市議員參選人吳昇翰的聯合競選總部成立，現場來賓包括立委吳琪銘、李坤城、陳俊宇、以及前國民黨籍立委盧嘉辰。蘇巧慧多次特地感謝盧嘉辰挺身而出，幫她和吳昇翰站台加油，「真的很令人感動！」

蘇巧慧說，之所以獲得認同，因為她和吳昇翰代表新世代的觀點跟需求，共同提出「95公分的兒童友善城市」，用孩子的視角檢查所有城市相關設施，讓大家可以更安全、更友善。同時還有疫苗政策，包括6以下歲輪狀病毒疫苗、腸病毒疫苗免費，也有0至6歲門診、住院部分負擔免費，還要建立臨托查詢平台、設置夜托服務。

蘇巧慧還到三重出席市議員參選人陳俊維的「水趣親子氣墊嘉年華」，與在場家庭熱情互動、宣導戲水安全。然後到板橋與市議員黃淑君參加「金剛盃慢速壘球賽開幕式」，提出未來推動「汗水紅利」，鼓勵民眾運動累積點數、折抵日常消費，盼帶動市民養成運動習慣，打造健康有活力的新北市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午出席市議員彭佳芸（右）的蘆洲聯合競選總部成立。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午出席市議員彭佳芸（右）的蘆洲聯合競選總部成立。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席和市議員參選人吳昇翰（右二）的土城聯合競選總部成立大會，特別感謝前國民黨籍立委盧嘉辰（左一）站台力挺。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席和市議員參選人吳昇翰（右二）的土城聯合競選總部成立大會，特別感謝前國民黨籍立委盧嘉辰（左一）站台力挺。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午與市議員黃淑君（左）參加「金剛盃慢速壘球賽開幕式」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午與市議員黃淑君（左）參加「金剛盃慢速壘球賽開幕式」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）和立委林淑芬（左一）一同出席市議員彭佳芸（右二）的蘆洲聯合競選總部成立，強調若當選市長將發揮立法院與市議會最佳橋梁角色。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）和立委林淑芬（左一）一同出席市議員彭佳芸（右二）的蘆洲聯合競選總部成立，強調若當選市長將發揮立法院與市議會最佳橋梁角色。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與市議員彭佳芸的蘆洲聯合競選總部，今天上成立。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與市議員彭佳芸的蘆洲聯合競選總部，今天上成立。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席市議員參選人陳俊維（右二）的「水趣親子氣墊嘉年華」活動。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席市議員參選人陳俊維（右二）的「水趣親子氣墊嘉年華」活動。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨 土城 彭佳芸

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