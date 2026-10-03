李四川扮母雞連跑三場 議員參選人減造勢場慨捐120萬給學童扶助專戶

國民黨新北市長參選人李四川今扮母雞，一連出席三重、林口、八里議員參選人聯合競選總部成立活動，他重申帶動各區發展的具體政見，包括推動「大漢溪捷運縱貫線」、打造「AI科技產業廊帶」，強化新北大眾運輸量能，為在地創造更多就業機會，帶動地方繁榮與市民生活品質提升。

針對三重發展，李四川表示，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園與大柑園；興建蘆社大橋，分流在地通勤車潮。

另規劃在三重河岸與台北市共同舉辦大稻埕煙火活動，讓新北市民在三重就能近距離欣賞美麗夏日煙火盛會。李四川現場並為蔡政呈披上彩帶，肯定青年參政的熱血，承諾將全力攜手青年夥伴的聲音與力量，一起為三重及新北市建設打拚。

隨後李四川到林口參加蔡淑君聯合競選服務處成立暨公益捐贈儀式，蔡淑君簡化造勢規模，將省下的120萬元活動經費，全數捐給新北市教育局「五泰林學童多元成長扶助專戶」，現場也有一名921五股受災戶特別到場為李四川加油，並感謝當年協助重建家園，氣氛溫馨動人。

李四川致詞時表示，蔡淑君無私奉獻的力量幫助下一代，精神令人感佩，他表示，林口是新北極具活力與潛力的年輕城市，未來將結合淡江大橋通車，持續推動輕軌建設，串聯淡水、八里、林口交通，未來還可串接到桃園捷運，節省民眾通勤成本及時間。

隨後李四川前往八里為陳家琪站台，現場「凍蒜」聲不絕於耳。李四川強調，未來將接棒侯友宜市長，加速推動八里輕軌、八里國中遷校，以及興建八里國民運動中心等在地建設，提升鄉親生活機能與教育品質，具體政見獲得在場鄉親高聲歡呼。

李四川表示，未來擔任市長，將攜手各地議員，落實各區域政見，以42年工程與行政經驗奉獻給新北，全力為市民各項福利與建設打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今一連出席三重、林口、八里議員參選人聯合競選總部成立活動。圖／李四川競總提供