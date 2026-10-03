快訊

周末出門別忘傘！東北季風發威 8縣市大雨特報一路下到晚上

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川扮母雞連跑三場 議員參選人減造勢場慨捐120萬給學童扶助專戶

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川參加蔡淑君聯合競選服務處成立暨公益捐贈儀式，蔡淑君將省下的120萬元活動經費，全數捐給新北市教育局「五泰林學童多元成長扶助專戶」。圖／李四川競總提供
李四川參加蔡淑君聯合競選服務處成立暨公益捐贈儀式，蔡淑君將省下的120萬元活動經費，全數捐給新北市教育局「五泰林學童多元成長扶助專戶」。圖／李四川競總提供

國民黨新北市長參選人李四川今扮母雞，一連出席三重、林口、八里議員參選人聯合競選總部成立活動，他重申帶動各區發展的具體政見，包括推動「大漢溪捷運縱貫線」、打造「AI科技產業廊帶」，強化新北大眾運輸量能，為在地創造更多就業機會，帶動地方繁榮與市民生活品質提升。

2026九合一選舉

針對三重發展，李四川表示，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園與大柑園；興建蘆社大橋，分流在地通勤車潮。

另規劃在三重河岸與台北市共同舉辦大稻埕煙火活動，讓新北市民在三重就能近距離欣賞美麗夏日煙火盛會。李四川現場並為蔡政呈披上彩帶，肯定青年參政的熱血，承諾將全力攜手青年夥伴的聲音與力量，一起為三重及新北市建設打拚。

隨後李四川到林口參加蔡淑君聯合競選服務處成立暨公益捐贈儀式，蔡淑君簡化造勢規模，將省下的120萬元活動經費，全數捐給新北市教育局「五泰林學童多元成長扶助專戶」，現場也有一名921五股受災戶特別到場為李四川加油，並感謝當年協助重建家園，氣氛溫馨動人。

李四川致詞時表示，蔡淑君無私奉獻的力量幫助下一代，精神令人感佩，他表示，林口是新北極具活力與潛力的年輕城市，未來將結合淡江大橋通車，持續推動輕軌建設，串聯淡水、八里、林口交通，未來還可串接到桃園捷運，節省民眾通勤成本及時間。

隨後李四川前往八里為陳家琪站台，現場「凍蒜」聲不絕於耳。李四川強調，未來將接棒侯友宜市長，加速推動八里輕軌、八里國中遷校，以及興建八里國民運動中心等在地建設，提升鄉親生活機能與教育品質，具體政見獲得在場鄉親高聲歡呼。

李四川表示，未來擔任市長，將攜手各地議員，落實各區域政見，以42年工程與行政經驗奉獻給新北，全力為市民各項福利與建設打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今一連出席三重、林口、八里議員參選人聯合競選總部成立活動。圖／李四川競總提供
國民黨新北市長參選人李四川今一連出席三重、林口、八里議員參選人聯合競選總部成立活動。圖／李四川競總提供

李四川到八里與議員陳家琪共同出席活動。圖／李四川競總提供
李四川到八里與議員陳家琪共同出席活動。圖／李四川競總提供

李四川 議員 三重 2026九合一選舉 新北市選舉 蔡淑君

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北激戰 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉

蘇巧慧盼看守所遷移後 打造複合式國際運動藝文中心

李四川提育嬰留停給全薪 蘇巧慧：給企業獎金 打造友善育兒環境

楊文科、徐欣瑩親子科技嘉年華同台 拋室內兒童樂園政見

相關新聞

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

2026年九合一選舉倒數不到二個月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央最緊盯選情的地區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」，就連前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

沈伯洋把毒品和藥品畫上等號？蔣萬安怒：不要拿反毒開玩笑的認知作戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。台北市長蔣萬安上午受訪指出，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

台北市長蔣萬安力拚連任，今日選舉行程滿檔，民進黨對手沈伯洋也安排一連4場與議員聯合競總成立活動。沈說，選戰已是短兵相接，蔣的聲勢還是很高，自己要能夠逆轉勝，就差最後一步，這步真的沒有很困難。

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

影／批蔣萬安發言團隊如防護牆 沈伯洋：市長是解決問題的人

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。活動陣容堅強，包括總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑、立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、民進黨發言人吳崢及新北市議員顏蔚慈等人皆到場力挺。現場由梁文傑傳遞象徵傳承的火把並授予值星帶，沈伯洋與林亮君隨後在大批支持者簇擁下大進場，沈伯洋並親自授戰旗，展現綠營團結勝選氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。