影／「洋流慧聚」亮相瘋北大 蘇巧慧、沈伯洋攜手展現雙北共好決心

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與民進黨台北市長參選人沈伯洋今天聯袂出席於新北市北大特區舉辦「第七屆瘋北大兒童上街趣」活動，這是兩人組成的「洋流慧聚」連線首次在新北市合體亮相。蘇巧慧不僅贈送沈伯洋一件衣服表達歡迎，更強調未來將以滿滿的熱情推動雙北共好。

針對前台大校長管中閔發文提及2018年論文案相關議題，蘇巧慧回應指出，當年公開新聞皆有紀錄可供查證，她當時表達的核心立場係針對「大學校長遴選制度」應有適當規範與監督；至於個人論文爭議，本應交由專業單位進行審查，她對此並未多作評論。

「各個喜劇節目本來就會取一些比較好玩的名字等等之類的，我覺得這些都是小事。我覺得政治人物能夠被模仿也是我們的榮幸。」針對有節目模仿與「沈伯羊」名稱話題，沈伯洋幽默說，「沈伯羊」也是常常跟他綁在一起的政治人物，因為小時候喜歡嘛，就一直認為說，他會那麼癢是因為有那個「癢」。

「他們的演出蠻到位的。」沈還說，那個「沈伯羊」的羊不是脖子的脖，這個可能連他自己都曾玩過，覺得這個沒有什麼，就是大家開心就好，且藝人其實也很辛苦，他們在第一線，那可能有些腳本之類的他們要遵守，那這個節目，這個市場大家喜不喜歡、大家支持，再去決定，沒有必要去過度看待。」

沈伯洋也回應授權與選罷法規範，他說， 「民進黨就是官方已經澄清說明，我們絕對沒有去授權、去委託。因為在選罷法有關這些新的規定其實都是非常嚴格。同時競選團隊現在已經在立聲明，應該馬上就會發出。那請大家一定要注意一下這樣的一些新聞。」

蘇巧慧表示，「洋流慧聚」新北首站特別選在三峽北大特區意義重大。她指出，沈伯洋過去曾在三峽北大教書，至今仍有相關課程，對當地非常熟悉。

談及「瘋北大兒童上街趣」活動，蘇巧慧說明，該活動由她與新北市議員廖宜琨從初期便一路協助推進，歷經疫情走過八個年頭、邁入第七屆。活動將馬路空間暫時還給孩子，使其成為遊戲天堂，正是落實「95公分視角」兒童友善城市的具體展現，相信沈伯洋也高度認同這項理念。

蘇巧慧透露，結束瘋北大活動後，將帶沈伯洋前往三峽老街品嚐在地美食，讓沈伯洋切身感受新北的熱情，並期盼未來雙北能在此基礎上攜手合作、共同進步。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與民進黨台北市長參選人沈伯洋今天聯袂出席於新北市北大特區舉辦「第七屆瘋北大兒童上街趣」活動，這是兩人組成的「洋流慧聚」連線首次在新北市合體亮相。記者王長鼎／攝影