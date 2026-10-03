「堅偉大戰」力挺沈伯洋同場不同框 王世堅、何志偉喊團結

總統府副秘書長何志偉、民進黨立委王世堅曾因立委黨內初選，上演「堅偉大戰」，兩人今天罕見同場現身台北市長參選人沈伯洋與議員林亮君聯合競總成立，雖然不同框仍喊團結，也稱讚彼此。

沈伯洋和林亮君的聯合競選總部上午成立，何志偉、沈競總副主委王世堅、陸委會副主委梁文傑等人到場力挺。致詞安排王世堅9時許，何則是10時許，兩人前後相差約半小時。

王世堅到場時，被問及有沒有機會跟何志偉碰面？他說，兩人這幾年來都有互動，何也非常認真、專注地在總統府為總統來奮戰，「我覺得這沒有任何問題」，他們在台北市議會也共事過，當時是非常好的同事。

接著，王世堅上台致詞力挺林亮君，結束後還與支持者拍照，為「兩隻蟑螂」簽名、畫畫後，離開會場。

何志偉不久後到場並受訪，我們幫沈伯洋助選，謝謝王世堅委員擔任沈伯洋的副主委，我們要一起幫助沈伯洋、在地議員。被問及王先離開，之後若有碰面機會，會有互動？何說，王世堅委員在立法院也很幫忙，包含之前預算被刪，他也出來幫忙說話，民進黨是團結。