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指沈伯洋美化毒品、對毒品者開脫 蔣萬安驚訝嘆：怎麼教育下一代

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）3日在台北出席台北市議員郭昭巖（中）競總成立活動受訪表示，毒品氾濫不只是市政議題，造成毒駕走私、家破人亡等，不要模糊毒品與其他事物的界線，毒品就是紅線，不要拿反毒開玩笑。中央社
台北市長蔣萬安（中）3日在台北出席台北市議員郭昭巖（中）競總成立活動受訪表示，毒品氾濫不只是市政議題，造成毒駕走私、家破人亡等，不要模糊毒品與其他事物的界線，毒品就是紅線，不要拿反毒開玩笑。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」。台北市長蔣萬安下午受訪指出，沈伯洋委員美化毒品，以及對毒品者來開脫的說法，「我非常的驚訝」因為反毒是全民共識，更是國安的危機。

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沈伯洋提出「校園反毒四招」，但被翻出之前是撰文寫毒品就像藥品。蔣萬安下午參加議員張斯綱競總成立活動受訪指出，這不就像沈伯洋過去阻擋營養午餐專法，現在又提出營養午餐專法的政見；過去主張財劃法會弱化國防，現在又說把財劃法所增加的預算，用來規畫接下來的市政願景。

蔣萬安指出，沈伯洋委員美化毒品，以及對毒品者來開脫的說法，「其實我非常非常的驚訝」因為反毒是全民的共識，更是現在國安危機。尤其現在吸食毒品者年齡越來越低，而且各種毒品被包裝的樣態愈來愈多，不只是一級毒品，包括依托咪酯、毒咖啡包等等，危害的層面可能更廣，受到誘惑吸食的人口可能更多。

蔣萬安說，沈伯洋這樣的說法，「要讓我們怎麼樣教育下一代？」難道要跟孩子說毒品並不危險，其實跟藥物一樣嗎？身為一個父親，無法而且不能接受這樣子的說法；而身為一個市長，更要嚴正譴責這樣的主張，相信台北市民也絕對拒絕接受這樣的認知。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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