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竹縣長選戰再掀波瀾 吳子嘉控鄭朝方兄為土地糾紛「夜闖民宅」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長選戰攻防激烈，美麗島電子報董事長吳子嘉出示監視器畫面及報案資料，指控民進黨參選人鄭朝方哥哥曾因土地糾紛，率人進入竹東「至善莊園」破壞鐵捲門。鄭朝方今舉行競總成立大會未開放媒體提問，但強調將以正面、務實方式改變選舉，詳細回應待團隊說明。

2026九合一選舉

吳子嘉昨晚在網路節目「董事長開講」中指出，鄭朝方哥哥2023年9月13日曾帶人進入「至善莊園」破壞鐵捲門及建物，並質疑與鄭朝方出售土地後的點交糾紛有關。

吳子嘉也展示監視器畫面及竹東警分局下公館派出所報案資料，指當晚曾有人報案，內容涉及侵入住宅、強制及毀損等案件。相關指控尚待司法及當事人進一步釐清。

吳子嘉也將事件與近日「神去村」土地開發爭議連結，質疑鄭朝方及家族是否曾參與土地開發、土地用途變更，以及是否曾向縣府關切相關案件。他也要求鄭朝方說明，過去與新竹縣長楊文科餐敘的時間、與會人士及討論內容。

針對「神去村」爭議，鄭朝方團隊先前已駁斥相關指控，強調「神去村」與鄭家毫無關係，也表示鄭朝方與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區。

鄭朝方今接受媒體聯訪時未開放提問，但他強調，接下來將用正面的方式來改變選舉，秉持務實、正向精神，希望為新竹縣政治帶來新的局面，讓大家感受到新政治所帶來的改變。

美麗島電子報董事長吳子嘉出示監視器畫面及報案資料，指控民進黨參選人鄭朝方哥哥曾因土地糾紛，率人進入竹東「至善莊園」。圖／取自「董事長開講」直播
美麗島電子報董事長吳子嘉出示監視器畫面及報案資料，指控民進黨參選人鄭朝方哥哥曾因土地糾紛，率人進入竹東「至善莊園」。圖／取自「董事長開講」直播

鄭朝方 吳子嘉 土地 2026九合一選舉 新竹縣選舉 民進黨

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