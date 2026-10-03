賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

2026年九合一選舉倒數不到二個月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央最緊盯選情的地區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」，就連前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

民進黨人士指出，柯志恩9月在高雄啟動大型造勢，擬重造當年「韓流」盛況，綠營內部也加強組織基層固守，除了菊系大將許立明擔任競選總幹事、全面控盤，賴清德也親盯選情、市長陳其邁地方輔選幹部也都入隊，打出「高雄隊」要守住這一關。

據了解，陳其邁除了嚴正提醒賴瑞隆團隊嚴防之外，他的地方組織幹部、核心班底也全數入隊，整合高雄隊形破除對手耳語。但也因為賴瑞隆民調差距一直無法持續穩定擴大，賴清德親盯選情、菊系操盤手許立明全面控盤，高雄打出正規軍組織戰，包括市長議員參選人全面合體，雖然新開發的中間票仍有再加強空間，但綠營內多已歸隊。

地方人士透露，黨內高層都高度關心高雄選情，在賴瑞隆被提名後，就連蔡英文有次到高雄後替賴瑞隆輔選後，也在黨內場合問及港都選情，相關關心高雄到底能否挺住？

地方人士說，黨內操盤手向蔡英文回覆，賴瑞隆比起陳其邁、陳菊、謝長廷確實差了一截，這也是選到現在都略顯吃力的原因，但高雄執政成績不錯，在陳其邁加持下，應能挺住的機會還是很大；關鍵要看柯志恩在最後關頭有無選戰爆發力，但目前觀察並無複製當年「韓流」的跡象。