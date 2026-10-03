影／市場掃街獲贈香蕉 柯志恩笑喊「絕對是旗山香蕉」一掃風波陰霾

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天到三民區陽明市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾握手互動，有支持者送上一串香蕉，她大方收下，笑說「絕對是旗山香蕉」，還喊「吃香蕉，絕對先吃香蕉」，以輕鬆互動回應先前香蕉風波，也讓市場拜票多了一段插曲。

柯志恩今天與民眾黨創黨主席柯文哲首度合體，陪同民眾黨三民區議員參選人林于凱掃街，將高雄藍白合作從政治表態帶進市場，透過逐攤拜訪、握手合照，替議員參選人拉抬聲勢。

「大家加油！加油！」掃街過程中，支持者熱情招呼，柯志恩也不斷道謝，支持者送上的香蕉，她沒有避開而是直接收下，笑回絕對是旗山香蕉，現場順勢邀大家吃香蕉，讓先前引發議論的話題，轉為幽默趣味互動橋段。

除了香蕉，沿途也有攤商送上發糕、甘蔗雞腿，民眾爭相與「雙柯」握手、合照，掃街隊伍走到哪裡，招呼聲就跟到哪裡，兩人陪著林于凱逐攤拜票，讓他增加與市場攤商、居民接觸的機會。

雙柯首度合體掃街，除了展現雙方合作態度，也藉由市場的人氣與互動，將支持聲量帶進地方選戰，而她收下香蕉、笑著招呼大家吃香蕉的畫面，也成為今天拜票行程的焦點。