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綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

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綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋競總副主委王世堅今天上午出席沈和議員林亮君的聯合競選總部成立，被問及昨在立院滑手機，而未與綠委合體應援，他拿出手機澄清在做選民服務。記者林佳彣／攝影
民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋競總副主委王世堅今天上午出席沈和議員林亮君的聯合競選總部成立，被問及昨在立院滑手機，而未與綠委合體應援，他拿出手機澄清在做選民服務。記者林佳彣／攝影

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

2026九合一選舉

王世堅上午出席沈伯洋和林亮君的聯合競選總部成立，被問及昨在立院滑手機，而未與綠委合體拍照、高唱應援歌。他說，「我那個不是滑手機，我在做選民服務」，現場也出示手機畫面，直呼這是非常重要的服務案件，「我能夠不滑手機嗎？」就趕快轉給同仁。

王世堅表示，對方是一位80幾歲老太太，先生過世，她最後一間房子要被拆，如果不拆，要用自己的30萬元。最近建管處強烈實施拆除，人民有免於恐懼的自由，我們不應該讓她恐懼，每天威脅去拆房子，「我當然要馬上服務她」，尤其昨天是周五，再來今天六、日又放假，所以趕快轉給助理和研究室同仁，請他們開車上陽明山服務。

王世堅也解釋，他不會玩手機、不會滑手機、不會看影片，統統不會，他本來就是用智障型手機，這幾年才開始用智慧型手機。對方是傳簡訊，他不會轉成Line訊息，又請教別人怎麼弄，「我是在忙這個，而且我不知道他們要一起唱歌」，希望反對黨不要見縫插針，說「誰支持、誰不支持」，不要這樣。

王世堅 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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