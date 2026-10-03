綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

王世堅上午出席沈伯洋和林亮君的聯合競選總部成立，被問及昨在立院滑手機，而未與綠委合體拍照、高唱應援歌。他說，「我那個不是滑手機，我在做選民服務」，現場也出示手機畫面，直呼這是非常重要的服務案件，「我能夠不滑手機嗎？」就趕快轉給同仁。

王世堅表示，對方是一位80幾歲老太太，先生過世，她最後一間房子要被拆，如果不拆，要用自己的30萬元。最近建管處強烈實施拆除，人民有免於恐懼的自由，我們不應該讓她恐懼，每天威脅去拆房子，「我當然要馬上服務她」，尤其昨天是周五，再來今天六、日又放假，所以趕快轉給助理和研究室同仁，請他們開車上陽明山服務。

王世堅也解釋，他不會玩手機、不會滑手機、不會看影片，統統不會，他本來就是用智障型手機，這幾年才開始用智慧型手機。對方是傳簡訊，他不會轉成Line訊息，又請教別人怎麼弄，「我是在忙這個，而且我不知道他們要一起唱歌」，希望反對黨不要見縫插針，說「誰支持、誰不支持」，不要這樣。