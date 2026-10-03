彰化藍綠縣長參選人並肩起馬砲 南瑤宮9天8夜遶境祈安起駕

彰化南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭9天8夜祈安遶境活動，今天上午7點多起駕，受矚目的是民進黨彰化縣長參選人陳素月、國民黨縣長參選人魏平政併肩一起點起馬砲，此次遶境將橫跨彰化、南投山城與台中烏日等11個鄉鎮市、近百個角頭，10月11日回鑾彰化市，將安排盛大熱鬧的「真人藝閣車隊」迎駕展演。

本次遶境巡角是以「福蔭海山」為主題，由南瑤宮「開基三媽」率同「十尊會媽」，沿途行經彰化市、芬園鄉，南投縣名間、南投、中寮、草屯、集集、水里、魚池、埔里、國姓，以及台中烏日溪尾寮等地，巡視各角頭、分靈宮廟與友廟。

彰化南瑤宮祈安遶境起駕儀式是由南瑤宮管理人彰化市長林世賢主持，與會者除藍綠縣長參選人外，國民黨彰化市長參選人陳文賓、民進黨市長參選人黃柏瑜，以及立委黃秀芳等人。

彰化市長林世賢表示，南瑤宮老二媽信仰圈跨越八卦山脈，往芬園及南投山區延伸，日治時期老二媽會幹部曾挺身投入南瑤宮重建，兩地情誼深厚，南瑤宮此次百年大整修，要感謝包括老二媽會在內的十媽會所有角頭鼎力支持，所以遶境不僅是祈安賜福之旅，更是彰化媽親赴各庄頭的溫暖探望。

南瑤宮祈安遶境活動第1天行程由東外環道轉入 139 縣道，由於近年來該路段頻傳車禍事故，遶境執事將進行淨路祈福儀式；第2天安排前往名間松柏嶺受天宮參香禮敬玄天上帝。

第3天下午前進日月潭進行「水路遶境賜福」，由執事人員專船護送媽祖鑾駕展開環湖祈安，自水社碼頭航向伊達邵碼頭，信眾則於沿岸及碼頭雙向迎駕，共同祈福。林世賢感謝魚池鄉長劉啟帆與日月潭遊艇公會熱心促成，共同傳達「南投水源與信仰香火生生不息」精神。

林世賢說，10 月 11 日下午回鑾彰化市區，由信眾自主贊助的經典傳統「真人藝閣」車隊將隨行巡展迎駕，沿途並將由藝閣車隊上的真人，拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖信眾；兌換券可兌換的禮品有數十項神秘大獎，其中包括由名品衛材贊助價值約1萬8千元的精品馬桶一組等。