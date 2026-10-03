快訊

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

習近平體力變差？美媒曝川習會「中方提1不尋常要求」 專家喊前所未有

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化藍綠縣長參選人並肩起馬砲 南瑤宮9天8夜遶境祈安起駕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭9天8夜祈安遶境活動，今天起駕，受矚目的是民進黨彰化縣長參選人陳素月（右3）、國民黨縣長參選人魏平政（右2）併肩一起點起馬砲。
彰化南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭9天8夜祈安遶境活動，今天起駕，受矚目的是民進黨彰化縣長參選人陳素月（右3）、國民黨縣長參選人魏平政（右2）併肩一起點起馬砲。

彰化南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭9天8夜祈安遶境活動，今天上午7點多起駕，受矚目的是民進黨彰化縣長參選人陳素月、國民黨縣長參選人魏平政併肩一起點起馬砲，此次遶境將橫跨彰化、南投山城與台中烏日等11個鄉鎮市、近百個角頭，10月11日回鑾彰化市，將安排盛大熱鬧的「真人藝閣車隊」迎駕展演。

2026九合一選舉

本次遶境巡角是以「福蔭海山」為主題，由南瑤宮「開基三媽」率同「十尊會媽」，沿途行經彰化市、芬園鄉，南投縣名間、南投、中寮、草屯、集集、水里、魚池、埔里、國姓，以及台中烏日溪尾寮等地，巡視各角頭、分靈宮廟與友廟。

彰化南瑤宮祈安遶境起駕儀式是由南瑤宮管理人彰化市長林世賢主持，與會者除藍綠縣長參選人外，國民黨彰化市長參選人陳文賓、民進黨市長參選人黃柏瑜，以及立委黃秀芳等人。

彰化市長林世賢表示，南瑤宮老二媽信仰圈跨越八卦山脈，往芬園及南投山區延伸，日治時期老二媽會幹部曾挺身投入南瑤宮重建，兩地情誼深厚，南瑤宮此次百年大整修，要感謝包括老二媽會在內的十媽會所有角頭鼎力支持，所以遶境不僅是祈安賜福之旅，更是彰化媽親赴各庄頭的溫暖探望。

南瑤宮祈安遶境活動第1天行程由東外環道轉入 139 縣道，由於近年來該路段頻傳車禍事故，遶境執事將進行淨路祈福儀式；第2天安排前往名間松柏嶺受天宮參香禮敬玄天上帝。

第3天下午前進日月潭進行「水路遶境賜福」，由執事人員專船護送媽祖鑾駕展開環湖祈安，自水社碼頭航向伊達邵碼頭，信眾則於沿岸及碼頭雙向迎駕，共同祈福。林世賢感謝魚池鄉長劉啟帆與日月潭遊艇公會熱心促成，共同傳達「南投水源與信仰香火生生不息」精神。

林世賢說，10 月 11 日下午回鑾彰化市區，由信眾自主贊助的經典傳統「真人藝閣」車隊將隨行巡展迎駕，沿途並將由藝閣車隊上的真人，拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖信眾；兌換券可兌換的禮品有數十項神秘大獎，其中包括由名品衛材贊助價值約1萬8千元的精品馬桶一組等。

彰化南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭9天8夜祈安遶境活動，今天起駕，由南瑤宮管理人彰化市長林世賢扶轎出廟門，鑾駕左側是國民黨彰化縣長參選人魏平政，右側則是民進黨彰化縣長參選人陳素月。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭9天8夜祈安遶境活動，今天起駕，由南瑤宮管理人彰化市長林世賢扶轎出廟門，鑾駕左側是國民黨彰化縣長參選人魏平政，右側則是民進黨彰化縣長參選人陳素月。記者劉明岩／攝影

遶境 南瑤宮 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨越國界及聲音…彰化縣聯合婚禮超跑迎親 50對新人幸福成家

影／花8.3億興建田中鎮長照大樓 王惠美曝「不能蓋太高」原因

蕭副總統南下為温世政站台 期許醫者心照顧南投鄉親

廣角鏡／蘭陽媽祖文化節 百船遶境

相關新聞

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

沈伯洋把毒品和藥品畫上等號？蔣萬安怒：不要拿反毒開玩笑的認知作戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。台北市長蔣萬安上午受訪指出，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

影／批蔣萬安發言團隊如防護牆 沈伯洋：市長是解決問題的人

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。活動陣容堅強，包括總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑、立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、民進黨發言人吳崢及新北市議員顏蔚慈等人皆到場力挺。現場由梁文傑傳遞象徵傳承的火把並授予值星帶，沈伯洋與林亮君隨後在大批支持者簇擁下大進場，沈伯洋並親自授戰旗，展現綠營團結勝選氣勢。

首喊「搶救」！盧秀燕點名這區「查某更難選」她選情告急

2026選戰倒數，國民黨台中市長盧秀燕今早連趕北區市議員陳政顯、西屯區張廖乃綸競總成立，其中她為張廖乃綸站台時，喊出西屯區「查某（女性）更難選」，張廖乃綸選情告急喊「搶救」，這也是盧今年打出首張「搶救牌」！

影／市場掃街獲贈香蕉 柯志恩笑喊「絕對是旗山香蕉」一掃風波陰霾

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天到三民區陽明市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾握手互動，有支持者送上一串香蕉，她大方收下，笑說「絕對是旗山香蕉」，還喊「吃香蕉，絕對先吃香蕉」，以輕鬆互動回應先前香蕉風波，也讓市場拜票多了一段插曲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。