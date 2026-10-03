張善政、黃世杰同台出席台鐵平鎮臨時站通車典禮 張主動邀黃合影

2026選戰剩下不到兩個月，藍綠兩邊市長參選人互動也成為外界矚目焦點。台鐵平鎮臨時車站今天啟用通車，桃園市長張善政、民進黨桃園市長參選人黃世杰皆出席活動，2人今天在平鎮區兩場活動都有互動，在早上健走活動時，張善政還主動邀請黃世杰一起合體留影，氣氛相對溫和。

張善政今天上午在平鎮有兩場公開行程，第一站先去平鎮健走活動，在台上合影活動時，張善政主動邀請黃世杰、藍綠民代一起合體留影，隨後張善政先上車離開，趕來台鐵平鎮車站通車典禮。

黃世杰則是到中壢車站，與交通部長陳世凱一起上火車，搭車至平鎮車站下車，因黃世杰比較早到車站，陳世凱先帶黃世杰及綠營民代看新車站站體，不久後，張善政抵達現場，先與藍營議員會合後，再走到車站前與陳世凱等人碰面等進場。

兩場行程中，張善政與黃世杰看到對方，都面帶微笑，比起其他縣市雙邊參選人時常針鋒相對，2人合體的場面氣氛相對溫和。

典禮開始時，陳世凱、張善政、黃世杰與藍綠民代一起大進場，但會場兩邊都擠滿參與活動的民眾，三人邊進場邊與民眾握手互動致意，鐵道局在簡報時，黃世杰因要趕場，先行離開，沒有留比較晚一起大合照。

對於平鎮車站通車落成，雙邊也表達各自看法。張善政表示，平鎮許多建設都在推動，包含捷運橘線未來會與平鎮車站地下道聯通，針對周邊接駁，於中豐路提供17條公車路線搭乘，還有新闢桃小巴路線，增加YouBike停車柱等等，因應未來的交通人潮。

黃世杰則說，平鎮車站是過去中央政府與鄭文燦市府排除工程限制，確定新富一街站址，並推動臨時站先行，是多年中央地方合作累積的成果，公共建設本來就是跨任期的接力賽，前人規畫、中央出力，大家一起接力完成，今天能夠共襄盛舉，他感到很榮幸，未來他會繼續跟桃園站在一起，把車站周邊人行動線、公車轉乘、接送空間及交通疏導做好。

台鐵平鎮臨時站今日正式營運通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰上午與交通部長陳世凱，一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站。圖／黃世杰辦公室提供