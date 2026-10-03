快訊

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

習近平體力變差？美媒曝川習會「中方提1不尋常要求」 專家喊前所未有

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政、黃世杰同台出席台鐵平鎮臨時站通車典禮 張主動邀黃合影

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
台鐵平鎮臨時站今日正式營運通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰上午與交通部長陳世凱，一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站。圖／黃世杰辦公室提供
台鐵平鎮臨時站今日正式營運通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰上午與交通部長陳世凱，一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站。圖／黃世杰辦公室提供

2026選戰剩下不到兩個月，藍綠兩邊市長參選人互動也成為外界矚目焦點。台鐵平鎮臨時車站今天啟用通車，桃園市長張善政、民進黨桃園市長參選人黃世杰皆出席活動，2人今天在平鎮區兩場活動都有互動，在早上健走活動時，張善政還主動邀請黃世杰一起合體留影，氣氛相對溫和。

2026九合一選舉

張善政今天上午在平鎮有兩場公開行程，第一站先去平鎮健走活動，在台上合影活動時，張善政主動邀請黃世杰、藍綠民代一起合體留影，隨後張善政先上車離開，趕來台鐵平鎮車站通車典禮。

黃世杰則是到中壢車站，與交通部長陳世凱一起上火車，搭車至平鎮車站下車，因黃世杰比較早到車站，陳世凱先帶黃世杰及綠營民代看新車站站體，不久後，張善政抵達現場，先與藍營議員會合後，再走到車站前與陳世凱等人碰面等進場。

兩場行程中，張善政與黃世杰看到對方，都面帶微笑，比起其他縣市雙邊參選人時常針鋒相對，2人合體的場面氣氛相對溫和。

典禮開始時，陳世凱、張善政、黃世杰與藍綠民代一起大進場，但會場兩邊都擠滿參與活動的民眾，三人邊進場邊與民眾握手互動致意，鐵道局在簡報時，黃世杰因要趕場，先行離開，沒有留比較晚一起大合照。

對於平鎮車站通車落成，雙邊也表達各自看法。張善政表示，平鎮許多建設都在推動，包含捷運橘線未來會與平鎮車站地下道聯通，針對周邊接駁，於中豐路提供17條公車路線搭乘，還有新闢桃小巴路線，增加YouBike停車柱等等，因應未來的交通人潮。

黃世杰則說，平鎮車站是過去中央政府與鄭文燦市府排除工程限制，確定新富一街站址，並推動臨時站先行，是多年中央地方合作累積的成果，公共建設本來就是跨任期的接力賽，前人規畫、中央出力，大家一起接力完成，今天能夠共襄盛舉，他感到很榮幸，未來他會繼續跟桃園站在一起，把車站周邊人行動線、公車轉乘、接送空間及交通疏導做好。

台鐵平鎮臨時站今日正式營運通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰上午與交通部長陳世凱，一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站。圖／黃世杰辦公室提供
台鐵平鎮臨時站今日正式營運通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰上午與交通部長陳世凱，一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站。圖／黃世杰辦公室提供

台鐵平鎮臨時站今天正式通車，將達到幫中壢車站分流及舒緩交通的效果。記者江婉儀／攝影
台鐵平鎮臨時站今天正式通車，將達到幫中壢車站分流及舒緩交通的效果。記者江婉儀／攝影

台鐵 張善政 黃世杰 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不用多等6年 台鐵平鎮臨時站今通車、減緩中壢站壅塞

桃園拜廟替黃世杰拉票 賴清德：國會讓我過半、經濟會更好

同場不同框！蔣萬安、沈伯洋、蘇巧慧赴興德宮餐會 廟方這次藍綠不得罪

桃園人口4年增8萬全台第一 張善政揭4大關鍵再託里長3任務

相關新聞

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

沈伯洋把毒品和藥品畫上等號？蔣萬安怒：不要拿反毒開玩笑的認知作戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。台北市長蔣萬安上午受訪指出，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

影／批蔣萬安發言團隊如防護牆 沈伯洋：市長是解決問題的人

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。活動陣容堅強，包括總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑、立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、民進黨發言人吳崢及新北市議員顏蔚慈等人皆到場力挺。現場由梁文傑傳遞象徵傳承的火把並授予值星帶，沈伯洋與林亮君隨後在大批支持者簇擁下大進場，沈伯洋並親自授戰旗，展現綠營團結勝選氣勢。

首喊「搶救」！盧秀燕點名這區「查某更難選」她選情告急

2026選戰倒數，國民黨台中市長盧秀燕今早連趕北區市議員陳政顯、西屯區張廖乃綸競總成立，其中她為張廖乃綸站台時，喊出西屯區「查某（女性）更難選」，張廖乃綸選情告急喊「搶救」，這也是盧今年打出首張「搶救牌」！

陳菊、陳其邁系統相助賴瑞隆 嚴防柯志恩複製「韓流」翻轉高雄

2026年九合一選舉倒數不到二個月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央最緊盯選情的地區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」，就連前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。