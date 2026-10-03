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蘇巧慧盼看守所遷移後 打造複合式國際運動藝文中心

中央社／ 新北3日電

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，如當選市長將爭取台北看守所遷移後，現址打造為複合式國際運動藝文中心，以滿足市民運動、休閒及文化展演等多元需求。

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蘇巧慧與民進黨市議員參選人吳昇翰聯合競選總部今天上午在土城區成立，立法委員吳琪銘、前立法委員盧嘉辰與地方里長站台，典禮由民進黨新北市新莊區市議員參選人陳岱吟、民進黨台北市第五選區（中正、萬華）市議員參選人張銘祐主持，蘇巧慧並親授戰旗給吳昇翰。

蘇巧慧在大進場時受到支持群眾歡迎，她致詞時稱讚吳昇翰，以年輕父母的角度，思考並推出照顧幼兒的政見，也兼顧高齡者的福利，展現新世代的觀點與需求。

她說，規劃市政建設政見時，也與吳昇翰等市議員參選人一起討論，提出了「95公分的兒童友善城市」，用95公分高的孩子視角，檢查所有城市的相關設施。

對於土城區的區域政見，蘇巧慧說，如當選計畫推動國際藝文運動中心，加速推動串聯新北三峽、鶯歌區至桃園市龍潭區的「板龍快速道路」，活化捷運高架橋下的空地，打造小型運動休閒場地。

蘇巧慧接受中央社記者訪問表示，台北看守所現址面積約7.8公頃，未來若能順利遷移至土城司法園區，將有機會釋出大面積土地，她將爭取將現址打造「複合式國際運動藝文中心」大型藝文展演空間，平時可舉辦音樂會、戲劇、展覽等藝文活動，大型體育賽事期間則能轉換為國際級運動競技場館，滿足市民運動、休閒及文化展演等多元需求。

接受聯訪時，蘇巧慧說，除民意調查的支持度，更重要的是從體感溫度，就可感受到大家的熱情，有愈來愈多的人願意站出來支持。曾是國民黨立委、現為無黨籍的盧嘉辰接受訪問時表示，他支持蘇巧慧是想給年輕人有發揮的舞台。

蘇巧慧競選辦公室也發布新聞表示，蘇巧慧上午參加與民進黨市議員彭佳芸於蘆洲區聯合競選總部成立大會提到她對蘆洲的發展願景，並表示未來若當選新北市長，將發揮立法院與新北市議員議會橋梁的角色，與在地立委林淑芬及議員齊心推動居住、交通、醫療、休憩各面向建設，升級蘆洲的生活環境。

蘇巧慧週六行程滿檔，今天上午也至板橋區出席「2026金剛盃慢速壘球賽開幕式」，與民進黨新北市議員黃淑君一同為基層選手打氣。蘇巧慧表示，她長期推動體育扎根，如當選將積極培育基層選手，照顧退役運動員。

蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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