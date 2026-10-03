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楊文科、徐欣瑩親子科技嘉年華同台 拋室內兒童樂園政見

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供
新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供

新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長、國民黨新竹縣黨部主委楊文科同台出席親子科技嘉年華。楊細數任內教育投資並肯定徐協助爭取建設；徐則接棒端出親子政策，承諾未來推動室內兒童樂園，增加親子活動空間。

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徐欣瑩今出席「2026 Future Kids Expo 親子探索未來科技嘉年華」，與楊文科、國民黨竹北市長參選人吳旭智、議員參選人杜文中同台，徐在現場陪伴孩子們體驗科技遊戲，並發放泡泡與冰淇淋，許多家長與小朋友見到徐欣瑩紛紛熱情合照、要求簽名，氣氛相當熱絡溫馨。

楊文科表示，新竹縣每年的教育預算大約佔總預算40%左右，明年度總預算為 485億，其中教育預算就高達205億元，比例已達 42%，預算持續成長，充份展現新竹縣對教育的高度重視。此外，在教育、文化及各項交通建設的預算爭取上，他特別感謝徐欣瑩在擔任立委任內全力協助新竹縣，讓各項政務推動都非常順利。

楊文科強調今年是「AI 元年」，縣府對下一代的未來極為重視，而今天科技探索展覽的主要目的就是號召大家共同關心兒童教育。同時他也特別感謝「臺灣兒童教育發展促進協會」與「新竹科技好友聯誼會」等單位主辦活動，攜手支持孩子的教育與未來發展。

徐欣瑩則表示，主辦單位的成員多來自台積電等科技產業，平時就非常關注兒童科學啟發與教育發展；她也盛讚楊文科縣長8年來對教育的傾力投資與重視，讓新竹縣的教育發展得以不斷邁進。

徐欣瑩指出，本次活動結合了 AI 學習、科技體驗與體能探索，期盼能為孩子帶來多元啟發，讓每個孩子的天賦與潛能都能充分發揮。她也承諾，未來將積極推動打造室內兒童樂園，為在地家庭增加更多豐富優質的假日親子活動空間。

新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供
新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供

新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供
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新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供
新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供

徐欣瑩 楊文科 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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