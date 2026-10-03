首喊「搶救」！盧秀燕點名這區「查某更難選」她選情告急

2026選戰倒數，國民黨台中市長盧秀燕今早連趕北區市議員陳政顯、西屯區張廖乃綸競總成立，其中她為張廖乃綸站台時，喊出西屯區「查某（女性）更難選」，張廖乃綸選情告急喊「搶救」，這也是盧今年打出首張「搶救牌」！

盧秀燕一早先到大安開幕大安媽祖雕像落成，接著連趕北區市議員陳政顯競總成立站台，強調北區是她的本命區，這區一定要守下，接著趕赴為張廖乃綸站台，不過林碧秀的競總提早完成，由副市長黃國榮代為到場致意。

盧秀燕為張廖乃綸站台，細數張廖乃綸為西屯區爭取超過500億的建設，這次西屯區市議員選情非常激烈，尤其「查某（女性）」更難選，張廖乃綸選情告急，這是她今年以來頭一個喊危險的議員，西屯要繼續建設、台中要繼續幸福，請鄉親市長選江啟臣、市議員票投張廖乃綸，藍營里長全壘打，讓西屯繼續建設、台中繼續幸福。