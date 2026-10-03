「基隆夢想館」公布七大行政區願景政見 童子瑋：找回基隆光榮

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋競選總部今開張，以「基隆夢想館」為概念打造城市願景展場，並公布七大行政區未來建設藍圖。童子瑋以「找回基隆光榮」為期許，他表示，希望市民走進夢想館，就像走進一張基隆未來的地圖，不只看見團隊對城市的規畫，也一起寫下基隆的夢想。

童子瑋說，這次選擇以策展方式呈現，是希望透過插畫、空間與視覺設計，把城市政策轉化成市民看得懂、願意走進來逛逛的展覽。看著七區願景被畫成一幅幅具體的畫面，讓他對基隆的未來更有期待與衝勁，也希望「基隆夢想館」不只是一處競選空間，而是一個讓大家共同想像、討論基隆未來的地方。

童子瑋公布七大行政區的願景政見，中正區聚焦正濱漁港、和平島與歷史聚落，結合影視、文化觀光與空間再造；暖暖區則因應年輕家庭需求，規劃增加青年住宅、公托與共享空間，讓年輕人更能安心在基隆成家、生活。

七堵區將強化運動與親子休閒空間，包括國民運動中心、基隆河沿岸空間及人寵共融公園；中山區則著重交通改善，串聯海洋生態館與休閒觀光廊帶；人口最多的安樂區，則規劃增加運動、停車空間，並進一步串聯情人湖森林公園及周邊生活機能。

仁愛區規畫以現代化新市政大樓提供一站式智慧便民服務，透過市政核心更新帶動老城區發展；信義區則以田寮河水岸整治及夜間光影規劃，重新打造城市水岸環境。童子瑋表示，七區各有不同特色與需求，希望透過不同的城市規劃，讓每個行政區都能找到自己的發展方向，也讓市民從一幅幅插畫中，看見基隆未來可能的模樣。

「基隆夢想館」設置夢想留言區，童子瑋寫下「找回基隆光榮」，他表示，基隆的未來不只是候選人提出的政見，更應該由所有市民一起參與、一起想像。他邀請大家來到夢想館走走，寫下自己心中的基隆夢想，不管是一項建設、一種生活的期待，或是一句想對基隆說的話，都歡迎留下來，讓我們一起把對這座城市的夢想，一步一步變成未來。