影／蕭美琴南下為陳亭妃站台：願意彎下身傾聽基層與弱勢的聲音

「台南女兒蕭美琴回來囉！陳亭妃山上後援會」活動，下午在基督長老教會台南山上教會下午舉行，宣示力挺台南「400年第一女市長陳亭妃」。市長參選人陳亭妃與市長黃偉哲、副議長林志展與李偉智、陳碧玉、周嘉偉、余祝青等市議員與山區後援會代表到場迎接。

蕭美琴細數自己與教會的淵源、當年在攻讀博士的時候，因為遇到九六年台海飛彈危機，為了自己的國家決定放棄博士學位課程投入政治。他稱讚陳亭妃在立委任內還認真求學、取得博士學位，非常上進，且一直為台灣和台南努力非常有戰鬥力，但他除了有戰鬥力，也更有溫柔的一面，願意彎下身來傾聽基層與弱勢的聲音。

山上教會長老鍾英石多年前就是陳亭妃在山上區的後援會長，牧師鍾日欣更是鍾英石的兒子，父子都長期力挺陳亭妃，呼籲教會教友都來支持陳亭妃擔任下一屆台南市長。

鍾日欣介紹蕭美琴與教會淵源深厚，蕭的父親就是牧師，感謝蕭副總統千里迢迢來到山上小地方，希望中央能聽到基層的心聲。他也感謝陳亭妃，2024年就任山上教會牧師禮拜時陳亭妃就來見證從頭坐到尾。

副總統蕭美琴專程南下為陳亭妃台南長老會山上教會、山上後援會造勢站台助講。記者周宗禎／攝影

副總統蕭美琴專程南下為陳亭妃台南長老會山上教會、山上後援會造勢站台助講。記者周宗禎／攝影

副總統蕭美琴專程南下為陳亭妃台南長老會山上教會、山上後援會造勢站台助講。記者周宗禎／攝影