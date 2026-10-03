柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

「阿伯來了！」柯文哲今早現身陽明市場掀簇擁人潮，沿途民眾爭相握手、合照，柯志恩同樣人氣不減，攤商熱情送上發糕、甘蔗雞腿，市場瞬間被爭睹「雙柯」人潮擠得水洩不通，兩人首度合體掃街，也把高人氣轉化為母雞效應，陪著白營議員參選人林于凱逐攤拜票、拉抬聲量，增加曝光。

談到大型造勢活動是否會再邀柯文哲站台，柯志恩強調，不管未來邀請民眾黨黃國昌主席或柯前市長，對藍白來說「高雄一定要團結，打倒新潮流」，她也預告，明天還會再和林于凱及黃國昌合體輔選，一起讓提名議員順利進入市議會，完成下架新潮流的目標。

柯文哲表示，選舉有一定步驟與安排，一切「客隨主便」，只要有地方有規畫、提出邀請，民眾黨都會盡量配合。

地方人士分析，民眾黨在高雄未推出市長參選人，市長層級少了藍白直接競爭，也替雙方合作創造空間，但議員選情方面，國民黨對林于凱保持友善且包容態度，多個活動場合中，藍營願意主動邀請林同台，也展現跨黨派友好互動。

地方人士認為，民眾黨身為資源少的政黨，在實體看板、宣傳經費及組織動員人力上，難以與藍綠兩大黨抗衡，透過與藍營跨黨派「合體」活動，能增加媒體聲量與曝光度，也能帶動民眾黨支持者轉向柯志恩，魚幫水、水幫魚。

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街。記者劉學聖／攝影

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街。記者劉學聖／攝影