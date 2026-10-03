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不拚大咖！鄭朝方競總成立邀縣民當主委 喊「正面改變選舉」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。他表示：「今天最大咖就是新竹縣民」，盼將竹北改變擴大至全縣，未來秉持創新、務實、正向精神，依各地需求推動治理，為新竹縣帶來新局面。

2026九合一選舉

鄭朝方今在竹北新崙公園舉行競選總部成立大會，現場也見跨黨派站台，包括無黨籍竹東鎮長郭遠彰、國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢及民進黨立委范雲等人到場力挺。

「接下來的日子我們用正面的方式來改變選舉」，鄭朝方表示，看到各界希望延續、甚至把竹北的改變擴大至全縣，讓他相當感動，未來會將民眾心聲轉化為具體政見。他說，過去4年竹北從公共服務到公共建設的改變「眼見為憑」，若獲縣民支持，將加快建設腳步，把竹北經驗擴大至13鄉鎮市。

鄭朝方說，擔任竹北市長1千多個日子，陸續推動仁義市場、黃金通學線、中正東地下道、星際公園、風雨籃球場、縣福公園、福德圖書館、幼兒園、市東、市西公園及新月沙灣等建設。他強調，建設不能只完成工程，更要進入市民生活，成為民眾有感的改變。

他指出，竹北經驗並非把同一套模式複製到全縣，13鄉鎮市涵蓋海岸、科技城市、傳統客庄及原住民部落，各有人口、產業及生活特色，未來將因地制宜來推動治理。

交通方面，鄭朝方主張整合火車、高鐵、學校、住宅區、YouBike及停車設施，推動湖口第二交流道、二重交流道、新豐台1線替代道路第2、3期及重新評估埔東隧道；另提出YouBike前30分鐘免費、增加520輛E-bike、人行道、智慧站牌及AI智慧交通，強化竹科接駁與偏鄉交通安全。

教育方面，他主張減輕教師行政負擔，整合早療服務，將幼兒園特教助理員支援從每天4小時增至8小時，並規畫新增2座完全中學。

公共空間部分，他提出將豆子埔溪打造成為鴨川、推動牛欄河、頭前溪及竹東中興河道治理，並將圖書館、親子館延伸至13鄉鎮市。他表示，「過去4年改變一座城市，未來4年創造竹縣新局勢」，盼將竹北治理經驗擴大至全新竹縣。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今舉行競選總部成立大會，邀請13鄉鎮市、百工百業縣民擔任主委。記者黃羿馨／攝影

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鄭朝方 范雲 2026九合一選舉 新竹縣選舉 競選總部

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