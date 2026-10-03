手機桌面秀洋流「船員證」挨批 卓揆：非公開展示 可改成甘蔗

行政院長卓榮泰昨日在立院議場秀出手機桌面是「台北大洋流船員證」，引發藍委質疑違反行政中立，揚言檢舉他違反選罷法。卓榮泰今天表示，那不是公開展示，是個別立委合照。他還意有所指地說，希望把桌面改成甘蔗，還希望更多人也一起換桌面。

民進黨立委吳思瑤2日在臉書公布卓榮泰在立法院，秀出手機桌布是「台北大洋流船員證」的照片，引發國民黨立委王鴻薇質疑卓在上班時間、公開的立法院場合違反行政中立，揚言檢舉他違反選罷法和公務員服務法。

卓榮泰今天出席中華電信員工集團結婚，他表示看法律該怎麼做，一切依法處理。不過他強調，那不是公開展示，是個別立委要和他照相，一般都會接受。

他還對記者表示，他那是手機封面，其他人也可以做，他也希望更多人來做。面對記者追問，他還意有所指地說看哪天可以（桌面）改成甘蔗。

另一方面，國民黨立院黨團提出普發現金2萬元特別條例，計畫在國慶後逕付二讀，卓榮泰說一切照程序來，並重申必須兼顧三原則，強調應該考慮國家財政紀律，也不能排擠到追加預算及明年的年度預算。

他更強調，希望全民都支持不舉債的原則，讓大家來領這1萬塊錢，也覺得更是心安理得。