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卓榮泰立法院秀洋流「船員證」挨批違法 沈伯洋：拜託看清楚法條

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天上午出席民進黨議員鍾佩玲（右二）競總。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天上午出席民進黨議員鍾佩玲（右二）競總。圖／沈伯洋競辦提供

行政院長卓榮泰昨在立法院議場展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的選舉「船員證」，立委、沈競選總幹事吳思瑤也在臉書宣傳，遭藍營質疑涉嫌違反公職人員選罷法、公務員服務法等。沈對此表示，拜託他們看清楚法條，吳則尊重不同委員的看法，並認為應優先關注會期總預算等。

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沈伯洋上午出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前回應，今天是佩玲議員競總成立，不想在這邊上課，拜託他們要看清楚法條，他們所引用的法條是在規範機關，他們搞清楚就好。

吳思瑤上午出席議員林亮君競總成立被問及是否違反選罷法？她回應，行政院昨天已經說明，這是院長個人手機的相片，台灣是法治的國家，尊重不同委員的看法。卓院長的桌布設定是什麼，應當不是立委關切的主題；立法院剛開議，希望不分黨派的委員優先關注這個會期的優先法案、總預算、追加預算等問政，這都關乎民生、經濟。

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤今上午出席議員林亮君競總成立前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤今上午出席議員林亮君競總成立前受訪。記者林佳彣／攝影

沈伯洋 卓榮泰 立法院 2026九合一選舉 台北市選舉 鍾佩玲

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