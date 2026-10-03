關埔湧5千人看火舞！莊競程吞火合體鄭朝方喊大新竹藝文接力

新竹縣竹北市才剛舉辦「三王」演唱會吸引近2萬人，藝文熱潮昨晚延燒至新竹市關埔。民進黨新竹市長參選人莊競程邀「即將成真火舞團」演出神火百藝，吸引逾5千人到場，現場也挑戰吞火，讓觀眾驚呼，新竹縣長參選人鄭朝方也現身，兩人喊話串聯大新竹藝文活動。

神火百藝由曾登上英國達人秀的「即將成真火舞團」擔綱演出，結合火舞、舞蹈、戲劇與台灣民俗文化。莊競程也在專業人員指導下，親自體驗「吞火」及「觸火」，讓現場觀眾驚呼連連。

莊競程表示，即將成真火舞團一路從台灣走上國際舞台，如今將火舞帶回新竹，讓新竹的孩子也能看見世界級表演，正是他舉辦這場活動的初衷。他說，若未來擔任市長，將持續舉辦優質、多元的藝文活動。

鄭朝方也到場力挺表示，竹北上個禮拜也舉辦一場「三王」經典演唱會，今晚則由莊競程在關埔接力，未來大新竹的藝文活動一定要彼此串聯，一棒接一棒。

由於活動場地鄰近近期受到關注的「關埔空橋」，莊競程也談及地方建設。他表示，關埔空橋未來若由他推動，不只要兼顧安全、便利，也應納入專業設計及城市美學，讓公共建設成為城市風景的一部分。

莊競程另提到，自己與許多家長一樣，正經歷工作、育兒兩頭忙的生活，近期因頻繁跑行程，5歲孩子一度無人照顧，只能「臨託」議員候選人服務處，也讓他更能體會臨時托育服務對家長的重要性。

莊競程承諾，未來將在關埔推動「全齡生活館」，納入親子館、公托、臨托及夜托等功能，同時主張讓關埔地區中、小學再「＋1」，增加教育量能，讓孩子能就近上學，也減輕家長育兒負擔。

即將成真火舞團團長「菜頭哥哥」表示，這場火舞演出事前雖出現不同聲音，但最終在逾5千名觀眾見證下順利落幕。他說，希望持續透過火舞站上國際舞台、為台灣爭光，也讓更多孩子接觸火舞表演。

民進黨新竹市長參選人莊競程邀「即將成真火舞團」演出神火百藝，吸引逾5千人到場，新竹縣長參選人鄭朝方也現身，兩人喊話串聯大新竹藝文活動。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程邀「即將成真火舞團」演出神火百藝，吸引逾5千人到場。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程邀「即將成真火舞團」演出神火百藝，吸引逾5千人到場。圖／莊競程團隊提供