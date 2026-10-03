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王淺秋約訪不需訪綱讚「韓國瑜風格」 沈伯洋：比不上韓院長的機智幽默

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午出席民進黨議員鍾佩玲（右）競總成立。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午出席民進黨議員鍾佩玲（右）競總成立。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋拚選舉，不只勤跑地方，近來陸續接受媒體人王偉忠、李四端等節目專訪，預計10月20日接受時任韓國瑜總統競辦總發言人王淺秋的訪問，不需訪綱獲王稱讚是韓的風格。沈今表示，韓院長的機智跟幽默，是他遠遠比不上。

2026九合一選舉

沈伯洋上午出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前，被問及接受王淺秋專訪不需要訪綱，比有些候選人還要勇敢，王也搜集民意，是否擔心有針對性的題目？

沈回應，他現在每天都在回答市民的問題。資深媒體人怎麼問這些問題，一定更多了解，所以資深媒體人匯集大家的意見來問問題，他非常開心。

至於不用提綱跟立法院長韓國瑜選高雄市長時很像，外界解讀洋流在複製當年的韓流。沈伯洋表示，韓院長的機智跟幽默，是他遠遠比不上，「韓流跟洋流是兩個非常獨立，也不太一樣的流派」，洋流的特色是涓滴成形。「洋流不是屬於我的洋流，真的是屬於整個台灣，屬於大家對治理方式的改變、對選舉文化的想法。」

沈伯洋指出，像他這樣時常回答市民的問題，大家也覺得是一種新的政治文化、新的治理方式，大家的想望慢慢匯流而成，是不太一樣運動，他也很尊重大家把洋流跟歷史上的事情做比較。

韓國瑜 王淺秋 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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