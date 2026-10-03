沈伯洋競選總部4日成立 團隊公布出席人選

民進黨台北市長參選人沈伯洋說，4日將競選總部成立大會，擔心參加人潮少；競辦總幹事吳思瑤表示，競辦成立活動非常精采，呼籲民眾提早入場，且包含總統、副總統等將到場獻上祝福。

沈伯洋今天上午出席多場民進黨台北市黨議員競選總部成立活動，包含鍾佩玲、劉耀仁、林亮君。沈伯洋在議員林亮君的競總成立活動致詞時說，自己競總成立大會活動4日舉辦，拜託現場民眾能到場，若人潮比較少，他會很尷尬。

依沈伯洋官方LINE帳號公布資訊，沈伯洋競總成立大會4日下午在北平東路舉辦，包含總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人預計出席。

沈伯洋競辦總幹事、立委吳思瑤在林亮君競總成立活動後接受聯訪說，沈伯洋競總4日成立，絕對會有非常精彩活動，包含知名樂團滅火器等將獻唱，講者都是黨內重量級人物，如賴總統、蕭副總統、卓院長等及競選團隊幹部，團隊將以最誠摯的心向市民報告對台北市未來的願景。

吳思瑤說，希望民眾明天提早入場，沈伯洋也提到若人潮溢流到中山南北路就當場獻唱，希望民眾期待沈伯洋屆時能唱歌，且考量現場路幅將規劃增加LED電視轉播牆。

此外，沈伯洋稍早先出席鍾佩玲競總成立活動後接受聯訪被問及對手競選團隊新增5名台北市國民黨立委的看法時說，蔣萬安發言團隊的人越來越多，但其發言人就如一面牆把人擋在外面，但本人回答問題卻變少，而這些人也不是在回答問題而是在攻擊。

沈伯洋說，要選市長應對市政問題做辯論，不然就是多回應市民提出問題。像他每天都在回答市民問題，但「蔣萬安發言團隊卻不斷來問我問題，到底誰要選市長」。

沈伯洋被問及台北市近期常發生國中小學營養午餐的食安問題時說，選舉是一時，應要確保小朋友的食材能健康才是永久，如檢驗食材鮮度保存及確保料理過程及源頭，希望衛生局盡快公布檢驗結果。

媒體詢問北市府規劃改建市民廣場卻傳出將興建跟風水有關的水池，台北市長蔣萬安今天出席活動時接受聯訪否認並指都有經過都審會審查。

沈伯洋對此議題表示，市府預算要能花在刀口上，如清理水溝、保護小孩，營養午餐食安等，這些政策也需要預算，若市民廣場要更動可能有其理由。

沈伯洋說，不太知道所謂風水的意思，但相信一座城市的風水或一個人的運氣是決定在市民的信任感，如回答市民提問越到位就可增加市民信任感，自然城市的運氣就會越好。