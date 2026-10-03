影／聚焦太平交通建設與發展 何欣純喊 「市長換欣」

台中市議員參選人張玉嬿與民進黨台中市長參選人何欣純，聯合競選總部成立大會今天上午在台中市太平區舉行，何欣純向鄉親發聲，針對台中市太平區的交通建設與區域發展提出強烈訴求，主張結合智慧科技與中央資源，加速推動捷運藍線延伸至太平區，並解決台74線塞車瓶頸。

何欣純指出，太平區人口持續成長，帶來諸多交通與生活問題需要積極解決。她強調，民意代表雖然能爭取預算與發聲，但關鍵仍需要有行政權的市長來實施決策。

目前捷運藍線延伸至太平的計畫仍在審查階段，何欣純希望軌道建設能快速核定並連貫延伸，帶動整個大台中與太平區的繁榮。

針對台74線快速道路日益嚴重的壅塞問題，何欣純表示，上下班尖峰時段車流常卡在匝道，甚至塞車長達40分鐘。她提出短期應利用台灣的AI科技優勢，導入智慧交通管控系統，整合平面道路與匝道上下車流。她批評盧秀燕市長任內未有效改善此一沉痾，並呼籲鄉親支持有行動力、能解決問題的人選，讓太平區迎來全新的發展氣象。

台中市議員參選人張玉嬿（右）與民進黨台中市長參選人何欣純（左）聯合競選總部成立大會今天上午在台中市太平區舉行。記者黃仲裕／攝影

台中市議員張玉嬿（左）與民進黨台中市長參選人何欣純（右）聯合競選總部成立大會昨天成立，何欣純公開向鄉親發聲，針對台中市太平區的交通建設與區域發展提出強烈訴求，主張結合智慧科技與中央資源，加速推動捷運藍線延伸至太平區，並解決台74線塞車瓶頸。記者黃仲裕／攝影