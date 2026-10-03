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影／批蔣萬安發言團隊如防護牆 沈伯洋：市長是解決問題的人

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）、立委吳思瑤（左一）上午出席台北市議員林亮君（右二）的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）、立委吳思瑤（左一）上午出席台北市議員林亮君（右二）的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。活動陣容堅強，包括總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑、立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、民進黨發言人吳崢及新北市議員顏蔚慈等人皆到場力挺。現場由梁文傑傳遞象徵傳承的火把並授予值星帶，沈伯洋與林亮君隨後在大批支持者簇擁下大進場，沈伯洋並親自授戰旗，展現綠營團結勝選氣勢。

2026九合一選舉

沈伯洋致詞時火力全開，直指台北市長蔣萬安近期擴編發言團隊，宛如在身前「築起一道高牆」尋求保護，更架設火砲攻擊對手。他強調，市長的職責是讓市民安心、站出來具體解決問題，而非推諉給中央或廠商，更不應不斷向對手拋問題，「市長是要回答問題的人，不是一直問問題的人」。沈伯洋呼籲，除了支持優質的林亮君，也期盼支持者協助宣傳擴散，讓更多市民認識願意正面承擔責任的沈伯洋，攜手贏下台北選戰。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會，與現場支持者一同大合照。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會，與現場支持者一同大合照。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左）上午出席台北市議員林亮君（前右）的聯合競選總部成立大會，並授林亮君戰旗。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左）上午出席台北市議員林亮君（前右）的聯合競選總部成立大會，並授林亮君戰旗。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 台北市選舉

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