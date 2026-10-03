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藍營開記者會批護航毒癮 沈伯洋：最喜歡討論「放馬過來」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前受訪。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前受訪。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營翻出他先前文章，質疑核心思想實為毒品除罪化，今也開記者會批護航吸毒者。沈伯洋上午回應，如果他們想針對自己之前的學術研究來討論，放馬過來。

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國民黨立院黨團今開記者會，批沈伯洋過去主張毒品與藥品畫等號、提供吸毒者乾淨的針頭等言論，混淆視聽、前後矛盾。

沈伯洋上午出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前回應，大家真的要多閱讀文獻，乾淨針頭是馬政府時代開始做的事，台灣現在正在做的事情。如果他們要批評馬政府時代的政策，是不是有點自打臉？

沈指出，毒品跟藥品都是drug，要怎麼做好風險控管是非常重要的事情。他昨天一直在提，要怎麼杜絕校園毒品、讓校園不要出現毒品，這是他一貫的政策。如果他們想針對自己之前的學術研究來討論，「放馬過來，我最喜歡討論這件事情。」

他說，自己之前也指導學生寫相關論文，台灣體質現在完全不適合走除罪化路線，他們真的要多做一點功課。

藍營記者會是由剛加入蔣萬安競辦發言團隊的立委羅智強、徐巧芯舉行，這是蔣競辦開始發力？沈伯洋表示，自己競選辦公室也有發言人，推出發言人最大原因是要回答更多問題。但蔣的發言團隊，人變得愈來愈多，好像一堵牆把蔣圍起來，蔣本人回答的問題變得愈來愈少，其他人也不是在回答問題，而是在做攻擊，這就很奇怪。

沈認為，如果要選市長，應該針對市政問題辯論，不然應該多回答市民問題。「我在回答市民的問題，蔣萬安和他的發言團隊卻不斷問我問題，現在到底市長是誰？」

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2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 校園安全

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