藍營開記者會批護航毒癮 沈伯洋：最喜歡討論「放馬過來」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營翻出他先前文章，質疑核心思想實為毒品除罪化，今也開記者會批護航吸毒者。沈伯洋上午回應，如果他們想針對自己之前的學術研究來討論，放馬過來。

國民黨立院黨團今開記者會，批沈伯洋過去主張毒品與藥品畫等號、提供吸毒者乾淨的針頭等言論，混淆視聽、前後矛盾。

沈伯洋上午出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前回應，大家真的要多閱讀文獻，乾淨針頭是馬政府時代開始做的事，台灣現在正在做的事情。如果他們要批評馬政府時代的政策，是不是有點自打臉？

沈指出，毒品跟藥品都是drug，要怎麼做好風險控管是非常重要的事情。他昨天一直在提，要怎麼杜絕校園毒品、讓校園不要出現毒品，這是他一貫的政策。如果他們想針對自己之前的學術研究來討論，「放馬過來，我最喜歡討論這件事情。」

他說，自己之前也指導學生寫相關論文，台灣體質現在完全不適合走除罪化路線，他們真的要多做一點功課。

藍營記者會是由剛加入蔣萬安競辦發言團隊的立委羅智強、徐巧芯舉行，這是蔣競辦開始發力？沈伯洋表示，自己競選辦公室也有發言人，推出發言人最大原因是要回答更多問題。但蔣的發言團隊，人變得愈來愈多，好像一堵牆把蔣圍起來，蔣本人回答的問題變得愈來愈少，其他人也不是在回答問題，而是在做攻擊，這就很奇怪。

沈認為，如果要選市長，應該針對市政問題辯論，不然應該多回答市民問題。「我在回答市民的問題，蔣萬安和他的發言團隊卻不斷問我問題，現在到底市長是誰？」

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