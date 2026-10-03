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影／謝龍介今生日輔選台南五選區議員 婉拒蛋糕：鄉親8年來水深火熱

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影
台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影

台南市議員第五選區國民黨提名新人李佳蓉參選、今天在新化舉行競選總部成立大會。市長參選人謝龍介與市議員林燕祝、民眾黨代表在內上千民眾到場。

2026九合一選舉

第五選區目前沒有國民黨市議員，有鄉親質疑國民黨這次在第五選區提名兩席，還有原屬國民黨遭開除黨籍的李文俊，藍營選票能否撐出兩席市議員。

謝龍介表示，他上次參選台南市長在新化地區選票多過現任市長黃偉哲，他也相信國民黨支持者會支持李佳蓉與上次無黨籍身分最高票落選的廖俊道。

原本大家為今天剛好過生日的謝龍介送上蛋糕要唱生日歌，但謝龍介婉拒表示，台南鄉親這八年來依舊過得水深火熱，他也一直沒有意願過生日，那就等投票後如果他跟林燕祝、李佳蓉都當選，再來過生日。

李佳蓉擔任林燕祝助理多年，老家在新化，跟隨林燕祝跑攤服務贏得口碑。第五應選五席，現任包括民進黨四席與無黨身分參選的李文俊都拚連任，七搶五局面充滿變數。

第五選區涵蓋善化、安定、新市、山上、新化區，五個席次本屆綠營就占四席，包括副議長林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青，地方觀察現任席次綠占優勢，年底泛綠和泛藍參選人為四比三，不無可能鬆動。

台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影
台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影

台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影
台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影

台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影
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台南市五選區國民黨參選新人李佳蓉在老家新化競選總部今天舉行成立大會。記者周宗禎／攝影
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