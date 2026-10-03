綠名嘴指在市府廣場蓋風水池改運？蔣萬安駁斥：跟事實有非常大落差

台北市長選戰煙硝味濃，前民眾黨中央委員張益贍在節目「台灣最前線」指蔣萬安要在市府廣場蓋一座風水池，質疑是要替自己改運，讓2028年順利進軍總統府？蔣萬安上午指出，其實很多說法都跟事實有非常大的落差，更新新廣場設施有重要的考慮。

選戰升溫，北市藍營基層陸續動員，蔣萬安今天行程滿檔，除了3個市政行程，選舉場也走透透，上午參加議員郭昭巖競總成立，下午還出席議員張斯綱競總成立大會，另外，蔣萬安中山、大安、中正區後援會也在今天成立，陸戰全面啟動。

蔣萬安對手沈伯洋上午也參加議員鍾佩玲、劉耀仁、林亮君競總成立。下午跨區到三峽老街與蘇巧慧合體掃街。晚間再趕回台北市參加議員顏若芳競總成立。

蔣萬安上午出席郭昭巖競總成立，同一時間沈伯洋也在萬華區，挺議員劉耀仁參加競總成立，約10分鐘步行路程。媒體問蔣萬安，是否感受到「洋流」？還是萬安旋風比較強？蔣萬安說，因為現在進入到白熱化，已經10月，很多議員競選總部陸續成立，都會選擇好日子，都會在同一天，他就是和優秀議員，包括郭昭巖，持續努力共同合作，透過扎實地方服務，持續為台北市做各項的建設往前推進。

至於要在市府廣場蓋「風水池」，蔣萬安駁斥指出，市民廣場已經使用超過30年，很多設施確實必須要更新，這一次從他上任，就啟動相關討論規畫，希望以「人本」，以及增加綠地，降低熱島效應，希望打造貼近市民朋友、親子共融、會呼吸的公園。