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綠委議場唱台北順起來 立院法制局前局長憂：違規無罰則恐成援例
民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，民進黨立委在立法院議場合唱競選歌曲「台北順起來」。立法院法制局前局長陳清雲表示，已違反立法院議場規則中，議場只提供立法院開會用途的相關規定，期待各黨團自我節制，共同維護國會議場的莊嚴，避免議場淪為政黨競選場所。
立法院議場規則第15條指出，「會場除供立法院會議、全院委員會、全院各委員會聯席會議及預備會議之用外，非經院會通過，不得作其他用途」；另外規則第16條還規定，議場管理由立法院秘書長負責。
陳清雲表示，把立法院議場作為候選人發放競選文宣物、集體展示競選服裝及演唱競選歌曲的場所，等於是將議場作為法定會議以外的競選宣傳用途，且沒有經過院會通過，因此確實有違反立院規則第15條的問題。
陳清雲分析，立法院議場規則第15條沒有明文定義「不得做競選活動」，所以是否違規，必須由秘書長判斷。因議場規則是立委在議場的自律規範，重點在於委員是否遵守，如未能遵守，只能勸導，沒有任何處罰規定。
陳清雲呼籲，期待各黨團能自我節制，共同維護國會議場的莊嚴與正常使用，避免形成援例，讓議場逐漸成為政黨競選活動的場所。
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