沈伯洋把毒品和藥品畫上等號？蔣萬安怒：不要拿反毒開玩笑的認知作戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。台北市長蔣萬安上午受訪指出，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團舉行記者會，批評其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈伯洋主張背書。

蔣萬安上午出席議員郭昭巖競總成立大會受訪指出，毒品氾濫的問題不只是市政議題，造成包括毒駕、走私，甚至許多的家庭家破人亡，這早就已經是國安層級的議題，他非常驚訝沈伯洋委員居然把毒品類比成藥物，甚至把吸毒跟喜歡模型做一個比喻，這是完全不能相提並論的事情，難道ACG的愛好者可以接受嗎？

蔣萬安表示，尤其是毒品氾濫的程度，大家非常擔心進入校園，年齡層不斷降低，這讓很多家長老師聞之色變，北市府在這4年，不管是結合衛生、警政、社政、教育等單位，從預防、查緝，到追溯源頭，到後續的關懷輔導，盡全力來阻斷源頭的供應以及讓毒品進到校園。

蔣萬安說，他認為最重要的是，不要模糊毒品跟其他事物的界線，毒品就是紅線，碰都不能碰，它不是煙、不是酒、不是收藏愛好，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

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