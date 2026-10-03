側翼打蔣「貍貓換太子」綠急喊卡無用 大數據揭反作用力浮現

台北市長蔣萬安的身世議題，過去曾多次進入選舉攻防，近期綠營側翼一度又發起「貍貓換太子」選戰攻防，雖然民進黨台北市長參選人沈伯洋公開表態非常不贊成，但TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫數據顯示，身世戰反作用力已浮現。

TPOC指出，觀察9月25日至29日相關網路數據發現，議題5天累積2萬5908則聲量。9月27日成為整起事件的關鍵轉折，沈伯洋公開反對以參選人家人、身世作為選戰主軸，矢板明夫隨後宣布活動暫停或延期，單日聲量衝上8803則，創下觀測期間高峰；也就在這一天，討論焦點開始從「這齣戲要不要演」，轉成「身世究竟能不能成為選戰武器」，原本鎖定蔣萬安的身世攻防，開始被反過來檢驗攻擊尺度與選戰界線。

TPOC表示，當討論轉向選戰界線，反作用力也在六大框架中變得更明顯。26.07%認為蔣萬安「被攻擊過頭」，21.14%認為身世攻擊已超過選戰界線，另有6.37%認為綠營或台派這波操作是在幫倒忙；相較之下，僅1.0%認為身世議題仍值得繼續討論。

TPOC指出，更值得注意的是，40.78%的命中分布已出現「改投、支持、不投」等明確票向語句，是六類框架中占比最高的一項。進一步拆解這批票向討論，72.0%呈現改投或支持蔣萬安，28.0%則呈現改投或支持沈伯洋。這項數據屬於網路文本分類，不能直接視為民調支持度或實際選票流向，但至少顯示，當身世議題進入投票語境後，相關表態並未集中流向沈伯洋，反而有較高比例往蔣萬安方向移動。

TPOC表示，當票向語言開始浮現，兩位候選人的情緒結構也更值得觀察。蔣萬安P/N值（好感度）為0.54，沈伯洋則為0.43，兩人負面聲量皆高於正面，但蔣萬安的正負情緒比相對較高。沈伯洋在爭議升高後公開反對將候選人的家人與身世作為選戰主軸，並主張選戰回到市政與能力，確實讓部分相關討論出現停止追打、避免擴大爭議的聲音。

TPOC指出，從目前P/N值來看，這波切割尚未同步轉化成較高的正負情緒比。 再結合4.64%認為「沈伯洋切割太晚被拖累」、6.37%認為「綠營／台派這波幫倒忙」，可以看到前段已累積的負面印象並未因參選人表態立即消失，沈伯洋的表態確實有止血效果，但「攻擊過頭」與「替對手加分」的論述，已經先一步進入輿論場。