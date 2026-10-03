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同屬貓派 蕭副總統讚賴瑞隆是在街頭打拚的貓

中央社／ 高雄3日電

副總統蕭美琴今天至高雄，陪同民進黨高雄市長參選人賴瑞隆出席「基督徒感恩祝福祈禱會」。她說，賴瑞隆跟她一樣都是貓派，但是他們不是吃飽睡的家貓，而是在街頭打拚的貓。

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蕭副總統今天與賴瑞隆一同出席台灣基督長老教會鹽埕教會祈禱會，她致詞時說，高雄已經是世界級的都市，過去外國人到台灣開會只能去台北，但現在很多國際性文化、交流等活動都是首選高雄。高雄能進步得那麼快是因為在民主自由的政治環境下一棒接著一棒努力。

「賴瑞隆要來做高雄第4棒，過去他經歷過市府、立院等，相信一定能為高雄做更多的事。」蕭副總統說，10多年前有人嫌高雄又老又醜，也有人嫌過高雄又臭，過去她很少到高雄，但之前被徵召參選副總統回台後，重新認識高雄真的充滿感動。

副總統說，高雄作為港都，過去的倉庫變成年輕人展現文化創意的地方，而中央許多建設在均衡台灣的前提下，資源擴散到全台，在高雄有包括亞灣、捷運、亞洲資產管理中心等建設。許多全國性甚至世界性的大小動都選擇來高雄舉辦。

話鋒一轉，副總統說，自己和總統賴清德幾乎所有事情都是同一派，不過有件事情不一樣就是「他養狗、我養貓」，但這件事情她和賴瑞隆是同派的，但是他們不是吃飽睡覺的家貓，而是在街頭上生存，甚至經過千錘百煉的戰貓跟隆貓。

賴瑞隆說，非常感謝副總統、教會特地為自己加油，他會全力以赴打拚，讓高雄能繼續向前行，也持續為台灣的民主自由努力。未來他也會持續提醒自己與團隊一定要用謙卑的態度聽人民的心聲，「我來自勞工家庭一定會用最謙卑的心服務所有鄉親。」

蕭美琴 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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