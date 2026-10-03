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卓榮泰議場秀沈伯洋文宣 蔣萬安：民進黨政務官選舉大於治國
行政院長卓榮泰昨在立法院議場展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選文宣，引發爭議，行政院解釋當時是立院議事休息時間，沒有違反選罷法相關規定。蔣萬安上午受訪表示，民進黨的政務官，選舉大於治國，助選大於一切。
卓榮泰昨天在立院秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流船員證」文宣，引發爭議，國民黨立委王鴻薇指涉嫌違反選罷法；沈伯洋上午表示，要看清楚引用條文，「那是在規範機關」。
台北市長蔣萬安上午參加議員郭昭巖競總成立大會受訪，針對卓榮泰在議場拿出手機，展示沈伯洋文宣，蔣萬安說，民進黨的政務官，選舉大於治國，助選大於一切，所以很多是否違法、是否違憲，行政院都自己解釋、自己認定。
蔣萬安說，長期以來看到民進黨執政之下，行政權凌駕司法，霸凌立法超越憲法，希望所有民眾睜大眼睛，用手中選票，「向卓榮泰、賴清德說不」。
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