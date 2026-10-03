卓榮泰議場秀沈伯洋文宣 蔣萬安：民進黨政務官選舉大於治國

國民黨桃園市議員凌濤昨天指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法私自募資，募資青鳥公開提及「與沈伯洋辦公室確認過」、甚至秀出聯絡紀錄。對此，沈伯洋澄清他不清楚這件事，如果事涉違法，趕快去舉發。而涉嫌私下募資的網友今晨在Threads發表道歉聲明，指他和沈辦助理「通電話」過度渲染為「已獲得沈辦同意」，他深刻反省並深感抱歉，若涉及法律責任，他面對並配合司法調查。

2026-10-03 08:21