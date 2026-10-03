影／韓國瑜請基隆人再支持謝國樑 讚他4年施政作做牛做馬「笨功夫」

立法院長韓國瑜今天到基隆為市長謝國樑加持，指謝國做到了「小愛爸爸，大愛基隆」的承諾，包括每區都有室內兒童樂園、青年電動機車政策、騎樓整平及下水道工程等都是「傻功夫、笨功夫」，過去4年謝願意做牛做馬，值得大家再支持他4年。謝國樑則說，他的施政成果「沒有讓韓院長漏氣」。

韓國瑜與市長謝國樑、立委林沛祥到信一路雨林咖啡店品嘗美食、喝咖啡，韓還特別唱了西班牙語的生日快樂歌，預視謝國樑生日快樂。韓國瑜說，有太多人對基隆留下美好的印象，南來北往的民眾及年輕人都知道有很多美食，比如有最好吃的湯圓、糕餅等。

韓國瑜表示，每次來基隆感受都不一樣，謝國樑真的發揮他選舉前說的8個字「小愛爸爸，大愛基隆」，當一個縣市長最簡單討好選民方式就是放煙火、演唱會、花燈等弄完以後就結束了，最辛苦的是傻功夫、笨功夫。

韓國瑜提及謝國樑這幾年做的電纜電桿地下化、下水道工程就是傻功夫、笨功夫，但有利於市民和下一代，一般看到基隆的柏油馬路看不出來，但地下衛生下水道有的200公分，下水道通不通就是看得出市長有沒有用心。

韓國瑜稱讚謝市長在每一區都設有室內兒童樂園，還有青年電動機車政策，是全國電動機車比率最高的，對改善空間汙染有很大的幫助，這些全都是謝市長的傻功夫、笨功夫，還有基隆國中小學校也推動營養午餐免費，對小孩子的幫助很大，他非常肯定謝市長這幾年對基隆的用心。

謝國樑表示，非常感謝韓院長今天來基隆為他加持，並喝咖啡品嘗基隆的美食，基隆的汙水下水道接管率含直轄市是全國第五，縣市組是第一名，市府投入相當多的努力，而騎樓的整平是過去20年的總和，室內兒童樂園很多外縣市來使用，受到全台歡迎，建立讓兒童安心玩樂的場域，他的施政表現及建設成果「真的沒有讓韓院長漏氣」。

韓國瑜還說，「基隆第一年就罷免市長，第二年罷免立委，我本來以為今年要罷免市議員，民眾都疲倦了。」引大家哄堂大笑。

韓國瑜表示，一個好縣市長是地方的父母官，你有兩個選擇，右手和左手，當上市長後，可以作威作福、吃香喝辣，也可以做牛做馬，對得起自己的良知、對得起市民。在謝國樑市長身上，他看到謝過去4年願意做牛做馬，值得大家再支持他4年。

立法院長韓國瑜今天到基隆為市長謝國樑加持，一起品嘗美食、喝咖啡。記者游明煌／攝影