快訊

亞運拳擊／落敗後留擂台抗議！輸陳念琴的北韓名將「臭臉」離場拒合影

杜拜航空喋血細節曝！媽媽尖叫引爆乘客救援 駕駛艙開門驚見恐怖一幕

被Joeman旅遊片燒到！阿里山一日遊團費1950元 過來人激推：超划算

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨大咖今「重兵壓陣」高雄　力挺賴瑞隆抗「雙柯」合體

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
副總統蕭美琴隔兩周再度南下為民進黨市長參選人賴瑞隆站台，今早蕭美琴、賴瑞隆現身台灣基督長老教會鹽埕教會，由多名牧師為賴祝禱，祈求選戰順利。記者張議晨／攝影
副總統蕭美琴隔兩周再度南下為民進黨市長參選人賴瑞隆站台，今早蕭美琴、賴瑞隆現身台灣基督長老教會鹽埕教會，由多名牧師為賴祝禱，祈求選戰順利。記者張議晨／攝影

高雄市長選情增溫，副總統蕭美琴隔兩周再度南下為民進黨市長參選人賴瑞隆站台，今早蕭美琴、賴瑞隆現身台灣基督長老教會鹽埕教會，由多名牧師為賴祝禱，祈求選戰順利。下午換賴清德總統助選，出席百工百業後援會成立大會，「重兵壓陣」炒熱高雄市長選情。

2026九合一選舉

早上祝禱會由牧師買啟信負責講道，他直指藍白政黨已經「染紅」，此次選舉是「愛台灣」與「害台灣」的選擇，選舉是守護宗教自由、民主的選擇；高雄27年前還是大家口中的文化沙漠，但高雄人創造「暖流」，從五月天演唱會再到黃色小鴨，推手之一就是賴瑞隆，如果心中有暖流，城市有溫暖，國家就有希望。

蕭美琴說，有人說教會跟政治要分開，但她認為，政治存在生活當中，從日常飲水再到城市發展、國家發展，政治都在我們身邊，這是信仰與價值觀的展現，政治人物就像教會的事工，都是在服務眾人。

蕭美琴說，13年前賴瑞隆用黃色小鴨行銷高雄，現在基隆港裡面也有一隻「黃色小貓」，不論演唱會經濟還是各項活動，創意背後都是腦力激盪、經驗才能完成，希望教友給予賴瑞隆支持。

藍綠陣營將高雄市長選戰列為激戰區，蕭美琴多次南下為賴瑞隆助選，9月20日賴瑞隆舉行「姐妹會」成立大會，蕭南下站台，愛貓的她幫賴瑞隆取名「隆貓」，兩人還一起到鹽埕區體驗做粿。

相隔兩周後，蕭美琴再度南下，今上午到台灣基督長老教會鹽埕教會出席祝禱會，用教會力量幫賴瑞隆助選。

除蕭美琴外，今天下午賴清德總統也到高雄，出席賴瑞隆百工百業後援會成立大會，除賴總統外，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都上台助講，透過近300個後援組織，展現百工百業大團結。

賴瑞隆 高雄 民進黨 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蕭副總統南下為温世政站台 期許醫者心照顧南投鄉親

提高青年參與 賴瑞隆推「高雄市青年發展自治條例」

蕭美琴草屯站台大讚温世政「草屯狀元」 喊話用醫師思維解縣政難題

影／蕭美琴出席台中同濟會長交接典禮 讚揚民間力量建構社會韌性

相關新聞

張淑娟淚控霸凌幫兇 李四川競辦：蘇巧慧沒道歉還秒做民調

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營昨晚透過媒體發布自做的新北市長民調，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示尊重，但張淑娟女士日前在記者會落淚控訴蘇巧慧是抹黑攻擊與毀人名節的幫兇，蘇不僅未道歉，反而急著執行並發布民調，證明心中只有選情，完全無視對無辜民眾造成的痛苦與傷害。

沈伯洋曾撰文稱「吸毒如買鋼彈成癮」 藍委批護航毒癮：蘇巧慧背書？

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈伯洋主張背書。

楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營議員楊植斗反毒品並提出三問，沈伯洋昨晚回應，但楊認為沈問A答B，校園篩毒是噁爛還是正確？「我問了A，他連B都不敢答」，質疑沈的反毒政策是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥。

蔣萬安巧遇邱臣遠親喊「加油」竹北藍白合添想像

新竹縣竹北市長藍白合破局，日前更傳出國民黨「禁站台」民眾黨參選人邱臣遠風波，不過，台北市長蔣萬安昨與邱臣遠公開同框，還當面喊「臣遠加油」，邱臣遠也當面向蔣萬安致謝，並共同為台灣加盟產業的持續發展送上祝福。

沈伯洋支持者疑非法募資 青鳥道歉：過度渲染獲同意誤導大眾 配合調查

國民黨桃園市議員凌濤昨天指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法私自募資，募資青鳥公開提及「與沈伯洋辦公室確認過」、甚至秀出聯絡紀錄。對此，沈伯洋澄清他不清楚這件事，如果事涉違法，趕快去舉發。而涉嫌私下募資的網友今晨在Threads發表道歉聲明，指他和沈辦助理「通電話」過度渲染為「已獲得沈辦同意」，他深刻反省並深感抱歉，若涉及法律責任，他面對並配合司法調查。

議場曬沈伯洋競選「船員證」 陳以信批卓榮泰：上樑不正帶頭踩紅線

行政院長卓榮泰在立法院備詢期間，展示民進黨台北市長參選人沈伯洋競選「船員證」，並由其競選總幹事吳思瑤拍攝公開宣傳。國民黨文傳會主委陳以信今日質疑，卓榮泰當時拿的究竟是不是公務手機？若以公務設備，在公務時間、公務場合配合特定候選人進行競選宣傳，就涉嫌違反「公務員服務法」第20條，禁止非因職務需要動用行政資源的規定，應調查究責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。