民進黨大咖今「重兵壓陣」高雄　力挺賴瑞隆抗「雙柯」合體

高雄市長選情增溫，副總統蕭美琴隔兩周再度南下為民進黨市長參選人賴瑞隆站台，今早蕭美琴、賴瑞隆現身台灣基督長老教會鹽埕教會，由多名牧師為賴祝禱，祈求選戰順利。下午換賴清德總統助選，出席百工百業後援會成立大會，「重兵壓陣」炒熱高雄市長選情。

早上祝禱會由牧師買啟信負責講道，他直指藍白政黨已經「染紅」，此次選舉是「愛台灣」與「害台灣」的選擇，選舉是守護宗教自由、民主的選擇；高雄27年前還是大家口中的文化沙漠，但高雄人創造「暖流」，從五月天演唱會再到黃色小鴨，推手之一就是賴瑞隆，如果心中有暖流，城市有溫暖，國家就有希望。

蕭美琴說，有人說教會跟政治要分開，但她認為，政治存在生活當中，從日常飲水再到城市發展、國家發展，政治都在我們身邊，這是信仰與價值觀的展現，政治人物就像教會的事工，都是在服務眾人。

蕭美琴說，13年前賴瑞隆用黃色小鴨行銷高雄，現在基隆港裡面也有一隻「黃色小貓」，不論演唱會經濟還是各項活動，創意背後都是腦力激盪、經驗才能完成，希望教友給予賴瑞隆支持。

藍綠陣營將高雄市長選戰列為激戰區，蕭美琴多次南下為賴瑞隆助選，9月20日賴瑞隆舉行「姐妹會」成立大會，蕭南下站台，愛貓的她幫賴瑞隆取名「隆貓」，兩人還一起到鹽埕區體驗做粿。

相隔兩周後，蕭美琴再度南下，今上午到台灣基督長老教會鹽埕教會出席祝禱會，用教會力量幫賴瑞隆助選。

除蕭美琴外，今天下午賴清德總統也到高雄，出席賴瑞隆百工百業後援會成立大會，除賴總統外，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都上台助講，透過近300個後援組織，展現百工百業大團結。