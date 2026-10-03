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嘉義賄選風氣盛 吳品叡設專線：不敢找檢調可先找團隊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡今天設立反賄選專線，鼓勵民眾勇於檢舉賄選行為，不敢找檢調可以先找服務團隊。圖／吳品叡提供
無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡今天設立反賄選專線，鼓勵民眾勇於檢舉賄選行為，不敢找檢調可以先找服務團隊。圖／吳品叡提供

南部地區買票風氣較盛，目前尚未抽號碼，嘉義地檢署今年已查獲多件現金、禮品賄選案。無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡今天宣布成立「反賄選專線」，鼓勵民眾勇於站出來，若不敢撥打法務部專線，可與吳品叡團隊聯絡，將協助搜集整理資料，陪同向檢警調單位檢舉。

2026九合一選舉

檢方今年偵辦水上鄉村長選舉涉買票，在遊覽車上補助每人500元旅費，請求支持特定參選人；嘉義市議員參選人的友人涉買票，以每票1000元向選民請求支持；民雄鄉村長交棒兒子參選，過年期間送水果禮盒涉賄選；義竹鄉民代拚連任，助理7月分送水果禮盒涉賄選。

吳品叡說，嘉義過去發生多起賄選案，經檢調偵辦與司法審理，2018年九合一選舉後，嘉義縣市選舉案件居全國之冠，檢方對13名當選人提起當選無效之訴，其中10人涉及賄選。2022年選後，檢方對5名鄉民代表及村里長當選人，以涉嫌賄選提起當選無效之訴。

吳品叡說，地方人士、樁腳、組織與利益網絡影響選舉結果，透過送錢、請客、送禮等方式，也有人透過人情與地方關係施壓，讓民眾不敢拒絕、不敢檢舉，很多人不是不知道有人在買票，只是怕說出去之後，在地方上被認出來、被排擠，甚至被清算。

吳品叡說，團隊希望成為民眾與司法單位之間的橋梁，協助民眾保存證據、釐清檢舉方式，必要時陪同向檢調機關提出檢舉，如有需要可撥打吳品叡反賄選專線「0902177932」，也可直接撥打法務部反賄選專線「0800-024-099，分機轉接4」。

2026九合一選舉 吳品叡 賄選 無黨籍 嘉義縣選舉 嘉義縣長選舉

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