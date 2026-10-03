綠委國會合唱「台北順起來」蔣萬安：記得大罷免一首歌「來來來..」

民進黨台北市長參選人沈伯洋，主打「台北順起來」，民進黨立院黨團昨應援，換上印有「順」字的T-shirt，並在立法院議場內合唱競選主題曲。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，大罷免時也有一首歌說「來來來...怎麼樣怎麼樣」，他們開心就好了。

蔣萬安上午參加國民黨議員郭昭巖競總成立大會受訪，針對民進黨綠委在國會大唱沈伯洋競選主題曲「台北順起來」，是不是已經把選情炒高？蔣萬安說，大家都還記得在大罷免的時候，當時也有很多民進黨的立委，也有一首歌說「來來來....怎麼樣怎麼樣」，他們開心就好了，他們確實帶來很多歡樂。

蔣萬安指出，對他來講，離選舉還只剩下50多天而已，每天都非常忙碌，一邊要非常認真推動市政，另一方面也要同時爭取很多市民朋友認同，最重要就是以最謙卑的心，來面對4年一次的檢驗，用市政成績來說話，也希望所有支持台北穩健前行的市民朋友，可以站出來用手中的選票表達出來。

媒體也問，沈伯洋最近是採取中道路線，持續聚焦政策與政見，蔣萬安說，對於選戰節奏跟步調，他和他的團隊，持續維持自己的節奏，就是持續用政績說話，爭取市民認同。

民進黨立院黨團應援沈伯洋，立委們全都換上印有「順」字的T-shirt，並在立法院議場內合唱競選主題曲「台北順起來」。聯合報系資料照