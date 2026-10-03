柯文哲：若民進黨攻破新北 鄭麗文就要下台

前台灣民眾黨主席柯文哲今天說，2026選舉看新北市與高雄市，民主進步黨如果攻破新北，中國國民黨主席鄭麗文就要下台，但如果藍營打下高雄，民主進步黨主席賴清德大概要換人。

柯文哲、民眾黨高雄市議員參選人林于凱及國民黨高雄市長參選人柯志恩上午在高雄三民區陽明市場掃街，有民眾對柯文哲熱情吶喊「阿北，早安」，眾人沿路與攤商握手、合照，還有商家送上蘿蔔祝福參選人。

柯志恩談及「這柯都一樣」說法表示，性別與政黨不同，但一樣務實與直率，如柯文哲做事直接面對問題，尋求解決，受到年輕人歡迎，願與柯文哲一起幫忙林于凱，讓林于凱得更多票，獲更多人認同，順利當選，「藍白就是要團結，未來選戰策略與方式會更直接。」

「我覺得你們還是打得太沉悶」，柯文哲表示，沒有1場戰爭是用防守在打，建議柯志恩找民眾黨主席黃國昌當競選總幹事。