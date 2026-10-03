影／柯文哲合體柯志恩 酸賴瑞隆「太好打了」點名「他」當競選總幹事

2026選戰進入倒數，民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄，與國民黨高雄市長參選人柯志恩「柯柯」合體輔選，談到高雄選情，柯文哲酸民進黨市長參選人賴瑞隆「太好打了」，並說國民黨選戰打得太沉悶，更稱「沒有一場戰爭是用防守打」，還點名應找民眾黨主席黃國昌擔任柯志恩競選總幹事。

高雄藍白合升溫，柯文哲、柯志恩合體跑選舉行程，今早前往三民區陽明市場掃街拜票，為民眾黨提名唯一一席議員參選人林于凱拉抬聲勢。

被問到柯志恩選情，柯文哲觀察，2026選舉只有兩大戰場，新北、高雄兩地，如果民進黨衝破新北，國民黨主席鄭麗文將面臨下台壓力，反之，若柯志恩拿下高雄，也會對民進黨主席賴清德造成衝擊，主席可能也要換人。

但他認為國民黨選戰方式打得太過沉悶，選舉不能只靠防守，並稱民進黨市長參選人賴瑞隆「太好打了」，建議柯志恩找黃國昌擔任競選總幹事，把賴瑞隆爭議「全部拿出來講一遍就好」。

至於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起「洋流」效應，是否外溢到高雄？柯文哲說，現場500人圍著喊「凍蒜」，容易以為全世界都支持你，實際上就那500人，選情不能只看造勢氣氛，民調統計數字還是比較準。

藍營接下來也將持續在高雄拉抬選戰聲勢，國民黨今年雙十國慶升旗典禮確定移師高雄左營果貿社區舉行，黨主席鄭麗文預計南下出席，柯志恩也將參加。

柯志恩表示，果貿幾乎每年10月10日都會舉辦升旗典禮，今年將移師高雄，希望讓主席看看當地升旗典禮場面，也聽聽高雄市民真實聲音。

對於高雄藍白合作，柯文哲被問到民眾黨三民區議員參選人林于凱與國民黨參選人童燕珍，被外界解讀為兩人競逐最後一席，他反駁，「打選戰是拚最高票，哪裡是拚最後一名，不會這麼沒有志氣」。

柯志恩說，高雄藍白合非常重要，林于凱相當優秀，選舉就是要盡力爭取最多選票，目標是把這兩席全部推上壘，這是不變的目標。藍營強調，近期藍白陣營已增加聯合競選活動，民眾黨主席黃國昌明天也將南下與柯志恩合體。

有網友酸柯文哲、柯志恩「這柯都一樣」，柯志恩笑稱，她與柯文哲性別、政黨都不同，但共同點是非常務實、非常直率。她說，柯文哲面對問題時傾向直接尋求解決方式，受到不少年輕人支持，這次因林于凱邀請柯文哲南下，她也願意共同替林站台、爭取更多選民認同。

針對賴瑞隆日前穿著時下最夯On球鞋跑行程引發話題，柯志恩回應，穿什麼鞋不是重點，「最重要的是，我穿破4雙鞋子，走遍高雄38個行政區」，強調自己一步一腳印踏實走進高雄每個角落，讓市民看見她長期經營地方的努力。

民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄，與國民黨市長參選人柯志恩合體到三民區陽明市場掃街拜票，拉抬市議員參選人林于凱聲勢。記者劉學聖／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄，與國民黨市長參選人柯志恩合體到三民區陽明市場掃街拜票，拉抬市議員參選人林于凱聲勢。記者劉學聖／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄，與國民黨市長參選人柯志恩合體到三民區陽明市場掃街拜票，拉抬市議員參選人林于凱聲勢。記者劉學聖／攝影