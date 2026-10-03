張淑娟淚控霸凌幫兇 李四川競辦：蘇巧慧沒道歉還秒做民調

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營昨晚透過媒體發布自做的新北市長民調，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示尊重，但張淑娟女士日前在記者會落淚控訴蘇巧慧是抹黑攻擊與毀人名節的幫兇，蘇不僅未道歉，反而急著執行並發布民調，證明心中只有選情，完全無視對無辜民眾造成的痛苦與傷害。

郭音蘭質疑，當年蘇巧慧選擇順應風向、推波助瀾，如今司法判定已證實該事件為惡意抹黑攻擊。面對受害者張淑娟的委屈與眼淚，蘇巧慧選擇噤聲沉默；對比昨晚民調一出爐，蘇巧慧第一時間便迅速發表回應，兩相對照之下，對張淑娟指控神隱的兩天，正好就是執行民調的時間，背後的政治動機實在令人難以理解，更是缺乏從政者應有的擔當。

針對選情數據，郭音蘭說明，根據新北市議會國民黨團長期委託TVBS民調中心執行的調查顯示，自今年6月以來，李四川對蘇巧慧的領先幅度均超過6%，已超越抽樣誤差範圍，在統計學上具顯著意義，顯示李四川持續保持穩定領先。郭音蘭強調，李四川在第一線感受到的民眾熱情極為強烈，市民的肯定與支持，就是李四川接棒現任市長侯友宜、全力扛起責任的最堅定後盾。

郭音蘭表示，李四川目前已提出超過20項具體有感的政見，涵蓋捷運建設、產業升級、育兒友善、交通觀光、體育及文化等多元面向，並照顧青年、長者、親子與原住民等不同族群。接下來，李四川將持續深入新北市29個行政區，秉持踏實做事的精神，以優質政見爭取廣大市民的支持，全力為新北市的未來打拚。