沈伯洋曾撰文稱「吸毒如買鋼彈成癮」 藍委批護航毒癮：蘇巧慧背書？
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈伯洋主張背書。
台北市議員楊植斗表示，沈伯洋面對質疑只會問A答B，辯稱兩者英文皆為「drug」大玩文字遊戲，實質是想將毒品除罪化。沈伯洋過去痛斥新北市校園驗尿篩檢是「噁爛行為」，如今競選政見卻列入校園篩檢，前後立場嚴重衝突。
楊植斗更批，沈伯洋將「提供針頭與毒品」硬拗成口服管制的美沙冬療法，根本是混淆視聽，也憂沈伯洋將如賴清德總統面對廢死議題般選前騙票。在他看來，沈就是台北毒瘤，蘇巧慧上同艘賊船，蘇不能迴避，說明要不要反毒？
國民黨立委羅智強直言，沈伯洋過去主張毒品與藥品畫等號、批校園篩毒噁爛，如今為了選舉大談反毒政見，是「說一套做一套」的行徑。若要提出新政見，應先為過去「毒台北」的主張認錯。
羅智強喊話蘇巧慧，蘇是否認同沈伯洋過去「校園篩檢是噁爛」的說法？蘇未來當選新北市長後，是否也會支持在社區提供吸毒者毒品與針頭？蘇會不會支持沈過去主張把毒品當藥品？籲蘇勿迴避。
國民黨立委徐巧芯表示，沈伯洋在2014年的文中將毒癮類比為「買鋼彈模型成癮」，刻意淡化毒害並鼓吹對抗法律，實質就是為吸毒者護航、推動毒品除罪化。
徐巧芯表示，面對當前毒駕與校園毒品氾濫，沈伯洋平日高談認知作戰，卻不願對殘害社會的毒品說句重話。如今參選台北市長，其主張恐讓台北市反毒政策倒退到最原始無法管理。她促蘇巧慧明確回應是否背書沈伯洋主張。
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