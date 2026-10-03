快訊

亞運拳擊／落敗後留擂台抗議！輸陳念琴的北韓名將「臭臉」離場拒合影

杜拜航空喋血細節曝！媽媽尖叫引爆乘客救援 駕駛艙開門驚見恐怖一幕

被Joeman旅遊片燒到！阿里山一日遊團費1950元 過來人激推：超划算

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋曾撰文稱「吸毒如買鋼彈成癮」 藍委批護航毒癮：蘇巧慧背書？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團舉行記者會，批其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈的主張背書。記者屈彥辰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團舉行記者會，批其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈的主張背書。記者屈彥辰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈伯洋主張背書。

2026九合一選舉

台北市議員楊植斗表示，沈伯洋面對質疑只會問A答B，辯稱兩者英文皆為「drug」大玩文字遊戲，實質是想將毒品除罪化。沈伯洋過去痛斥新北市校園驗尿篩檢是「噁爛行為」，如今競選政見卻列入校園篩檢，前後立場嚴重衝突。

楊植斗更批，沈伯洋將「提供針頭與毒品」硬拗成口服管制的美沙冬療法，根本是混淆視聽，也憂沈伯洋將如賴清德總統面對廢死議題般選前騙票。在他看來，沈就是台北毒瘤，蘇巧慧上同艘賊船，蘇不能迴避，說明要不要反毒？

國民黨立委羅智強直言，沈伯洋過去主張毒品與藥品畫等號、批校園篩毒噁爛，如今為了選舉大談反毒政見，是「說一套做一套」的行徑。若要提出新政見，應先為過去「毒台北」的主張認錯。

羅智強喊話蘇巧慧，蘇是否認同沈伯洋過去「校園篩檢是噁爛」的說法？蘇未來當選新北市長後，是否也會支持在社區提供吸毒者毒品與針頭？蘇會不會支持沈過去主張把毒品當藥品？籲蘇勿迴避。

國民黨立委徐巧芯表示，沈伯洋在2014年的文中將毒癮類比為「買鋼彈模型成癮」，刻意淡化毒害並鼓吹對抗法律，實質就是為吸毒者護航、推動毒品除罪化。

徐巧芯表示，面對當前毒駕與校園毒品氾濫，沈伯洋平日高談認知作戰，卻不願對殘害社會的毒品說句重話。如今參選台北市長，其主張恐讓台北市反毒政策倒退到最原始無法管理。她促蘇巧慧明確回應是否背書沈伯洋主張。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

沈伯洋 蘇巧慧 2026九合一選舉 毒品 台北市選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

沈伯洋稱沒阻擋營養午餐專法？蔣萬安競辦轟：洗記憶洗到自己忘記

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

藍指沈伯洋教育政策四大皆空 綠：歡迎提出不同方案

相關新聞

張淑娟淚控霸凌幫兇 李四川競辦：蘇巧慧沒道歉還秒做民調

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營昨晚透過媒體發布自做的新北市長民調，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示尊重，但張淑娟女士日前在記者會落淚控訴蘇巧慧是抹黑攻擊與毀人名節的幫兇，蘇不僅未道歉，反而急著執行並發布民調，證明心中只有選情，完全無視對無辜民眾造成的痛苦與傷害。

沈伯洋曾撰文稱「吸毒如買鋼彈成癮」 藍委批護航毒癮：蘇巧慧背書？

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評其言論混淆視聽、前後矛盾，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態是否為沈伯洋主張背書。

楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營議員楊植斗反毒品並提出三問，沈伯洋昨晚回應，但楊認為沈問A答B，校園篩毒是噁爛還是正確？「我問了A，他連B都不敢答」，質疑沈的反毒政策是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥。

蔣萬安巧遇邱臣遠親喊「加油」竹北藍白合添想像

新竹縣竹北市長藍白合破局，日前更傳出國民黨「禁站台」民眾黨參選人邱臣遠風波，不過，台北市長蔣萬安昨與邱臣遠公開同框，還當面喊「臣遠加油」，邱臣遠也當面向蔣萬安致謝，並共同為台灣加盟產業的持續發展送上祝福。

沈伯洋支持者疑非法募資 青鳥道歉：過度渲染獲同意誤導大眾 配合調查

國民黨桃園市議員凌濤昨天指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法私自募資，募資青鳥公開提及「與沈伯洋辦公室確認過」、甚至秀出聯絡紀錄。對此，沈伯洋澄清他不清楚這件事，如果事涉違法，趕快去舉發。而涉嫌私下募資的網友今晨在Threads發表道歉聲明，指他和沈辦助理「通電話」過度渲染為「已獲得沈辦同意」，他深刻反省並深感抱歉，若涉及法律責任，他面對並配合司法調查。

議場曬沈伯洋競選「船員證」 陳以信批卓榮泰：上樑不正帶頭踩紅線

行政院長卓榮泰在立法院備詢期間，展示民進黨台北市長參選人沈伯洋競選「船員證」，並由其競選總幹事吳思瑤拍攝公開宣傳。國民黨文傳會主委陳以信今日質疑，卓榮泰當時拿的究竟是不是公務手機？若以公務設備，在公務時間、公務場合配合特定候選人進行競選宣傳，就涉嫌違反「公務員服務法」第20條，禁止非因職務需要動用行政資源的規定，應調查究責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。