影／雙柯合體掃陽明市場 柯文哲、柯志恩陪林于凱拜票

高雄市長選戰持續升溫，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天與民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯合體」，陪同民眾黨三民區市議員參選人林于凱前往三民區陽明市場掃街拜票，三人穿梭市場攤位，沿途向攤商及民眾問候、握手，現場不時有人上前合照，吸引市場內不少目光，也象徵藍白合在高雄整合成功。

一行人進入市場後，隨即受到攤商及支持者注意，柯文哲、柯志恩與林于凱沿著攤位逐一拜訪，除了向攤商打招呼，也停下來與民眾互動。市場內蔬菜、服飾等攤位林立，人潮穿梭其中，競選團隊在狹窄的走道中一邊拜票、一邊向民眾發送文宣，現場氣氛熱絡。

今天陽明市場掃街行程中，柯文哲與柯志恩不時停下腳步，與攤商聊天、接受民眾合照，林于凱則把握機會逐一拜票。面對市場內熱絡人潮，競選團隊沿途喊話、握手，讓原本日常採買的市場多了幾分選舉氣氛。

隨著2026高雄市長及市議員選舉逐漸進入地方組織整合階段，藍白近期持續透過共同掃街、站台等方式展現合作，此次「雙柯合體」的競選安排，柯志恩先前表示，高雄藍白合作以地方議題及選舉合作為主，此次與柯文哲共同陪同林于凱掃街，也是兩黨近期在高雄公開合作行程之一。

國民黨高雄市長參選人柯志恩(左)今天與民眾黨創黨主席柯文哲(右)合體，展現藍白合氣勢。記者劉學聖／攝影