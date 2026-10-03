影／江啟臣明成立競總 盧秀燕：3子合體第一次破例要獻給「大鼻子」

台中大安港媽祖雕像落成捐贈典禮今天上午在大安港媽祖文化園區舉行，市長盧秀燕主持並受訪表示，台中市長參選人江啟臣明天成立競選總部，她和立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜，「燕子、禿子與漢子」3子合體第一次破例，要獻給「大鼻子」，大鼻子就是立法院副院長江啟臣，3子要為他站台。

盧秀燕今天在捐贈典禮後受訪表示，明天周日江啟臣競選台中市長競選總部要成立，這段時間從2026地方大選以來，有很多熱情的民眾、希望看到「3子合體」，燕子、漢子、禿子。之前我們一直公務很忙碌沒有辦法，明天燕子、漢子、禿子3子合體第一次破例，我們要獻給「大鼻子」。大鼻子就是江啟臣副院長，要為他站台。

盧秀燕表示，3合體最重要要希望向市民推薦，下一任最好的台中市長就是江啟臣，3子因為很久沒有完全在一起，所以明天3子再加上大鼻子，這個畫面應該是今年大選以來，第一次歷史性的畫面，破例的畫面。